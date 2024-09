Paul Stanley y Mario Bezares: el conductor de Hoy recordó la última vez que hablaron previo a La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México lo volvió a hacer. En la gala por el quinto lugar, la producción tenía una sorpresa que dejaría a todo México con la boca abierta. Paul Stanley entró al reality show para reencontrarse con Mario Bezares, el mejor amigo de su papá, pero también el presunto asesino. Ahora, en medio de las reacciones de todo lo que dejó este emotivo momento en el que hacen las paces, vamos a recordar el motivo por el que no se habían visto en tantos años.

Hace 25 años, se vivió uno de los sucesos más trágicos de la televisión mexicana cuando se confirmó el asesinato de Paco Stanely. Ahora, un cuarto de siglo después se cierra este capítulo para Mario Bezares y Paul Stanley después de vivir el reencuentro entre el integrante de La Casa de los Famosos México y el hijo de Paco Stanley. Toca recordar uno de los motivos por los que tardaron tanto tiempo en encontrarse.

Paul Stanley entró a la casa para hablar con Mario Bezares (IG: mbezares)

¿Cuándo fue la última vez que Paul Stanley y Mario Bezares hablaron por última vez?

Durante una entrevista con Yordi Rosado, el conductor del Programa Hoy tocó el tema sobre Mario Bezares y los motivos por los que no había podido hablar con él. La entrevista se presentó hace 2 años, por lo que tenía 23 años sin encontrarse o saber nada de él. Ahora, después del nacimiento de su hija, Paul decidió que era momento de limar las asperezas y confirmarle que estaba en paz y quería comenzar un capítulo nuevo en su vida, ahora desde la felicidad.

Paul recordó que la última ocasión en la que habló con Mario fue en el velorio de su papá. En aquella ocasión lo abrazó y le dejó saber que estaba para él como si su padre estuviera con vida, es decir, que podía marcarle cuando lo necesitara. Por ese motivo le había dado un número de teléfono, para que se comunicara cuando le fuera necesario.

"En el velorio. Me abrazó y me dijo: 'como si estuviera tu padre' y me dio un teléfono", recordó Stanley.

La familia Mar abrazó a Mario después del encuentro con Paul (IG: mbezares)

Después de ese momento, el conductor de Miembros Al Aire recordó el motivo por el que no pudo comunicarse con él durante tantos años. El problema había sido que Mario le dio un teléfono que no era. Paul recuerda que si le llegó a marcar, pero no era el número correcto.

"Yo como niño pen$%#$& marcando. Como niño buscas anclarte a lo más cercano a tu papá. No estaban mis hermanos, no nos llevábamos con ellos, y yo decía: 'pues con este brother'", expresó Stanley en aquella ocasión.

El reencuentro entre Paul Stanley y Mario Bezares

Este miércoles, previo a conocerse al quinto lugar de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, la producción realizó la dinámica de congelados. Paul entro para decirle algo bonito a todos los habitantes, pero el momento que todo México estaba esperando era el reencuentro con Mario Bezares, ya que habían pasado 25 años sin reunirse.

Paul accedió a ingresar al reality show para darle la vuelta a la página y comenzar un capítulo nuevo en su vida, uno donde la felicidad sea lo principal. Stanley accedió a esto gracias a la llegada de su hija, Victoria, a quien espera poder darle lo mejor y enseñarle todo con amor.

