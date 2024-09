Paul Stanley hace las paces con Mario Bezares: este fue el motivo por el que el conductor perdonó al habitante de "Mar"

Uno de los momentos más emotivos que se vivieron en la gala por el quinto lugar de La Casa de los Famosos México fue cuando se hizo la dinámica de congelados. Paul Stanley fue el encargado de entrar a la que fuera su casa en la primera temporada para darle un bonito mensaje a todos los finalistas. El momento que puso a todo México con los pelos de punta fue cuando encaró a Mario Bezares.

Sin poderse mover y con lágrimas en los ojos, Mario Bezares estaba listo para poder escuchar todo lo que le tenía que decir el conductor de Hoy. Paul, con lágrimas en los ojos y con muchas dificultades para poder hablar, le dejó claro que lo que se vivió hace 25 años fue un momento muy complicado para todos y que quería decirle que ya estaba en paz con él, con Paola y toda la familia.

Paul entró a la casa para hacer las paces con Mario Bezares (IG: lacasafamososmx)

El motivo por el que Paul Stanley decidió entrar a La Casa de los Famosos México

El conductor de Hoy no dudó en ingresar a la casa en esta semana 10 para hacer las paces con el que fuera amigo de su papá por muchos años. Paul tuvo una motivación especial para poner fin a ese capítulo en su vida y poder comenzar nuevos, todos desde el amor y la felicidad. La motivación llegó de Victoria, su hija que acaba de hacer ese unos pocos días.

"Tengo la motivación hermosa que es mi hija, quiero una nueva vida, dejar todo atrás", dijo Stanley dentro de la casa,

Una vez fuera, el hijo de Paco Stanley le contó a Galilea Montijo un poco más sobre lo que lo llevó a entrar al reality show para ver de frente a Mario Bezares y hablar con él. La idea de Paul es darle a su hija una vida llena de felicidad y para debía de darle la vuelta a la página a lo ocurrido hace 25 años.

"(Me quedo) con paz, con paz. La verdad es que no tenemos tiempo de darle vueltas a las cosas, al pasado. Pasa el tiempo y te come el presente. Quieres darle la vuelta a las cosas y te persigue siempre todo. Lo que quería era darle la vuelta a todo el dolor que ha sido esto. También por mi familia, por su familia, por la familia de Pau, también. Por todos los que hemos pasado un mal momento y a lo que viene, a ser felices", expresó.

". Lo que sigue es que mi hija crezca con otra historia. Si recordar a su abuelo como el grande que fue, pero con una historia bonita de que es un gran ser humano y eso es lo que yo quiero y que busco", dijo Paul.

Paul salió muy conmovido de lo vivido dentro de La Casa de los Famosos México (IG: lacasafamososmx)

El mensaje de Paul Stanley para Mario Bezares

El integrante del Team Mar quedó congelado para la entrada de Stanley, quien se paró frente a él para decirle que ya estaba en paz con él y e deseaba lo mejor a toda su familia. Estas palabras resonaron en toda la casa, ya que es uno de los momentos que más se habían esperado en el mundo del espectáculo desde hace 25 años.

A la salida de Paul de La Casa de los Famosos México, los habitantes quedaron descongelados y Mario expresó que se quedó con las ganas de poder abrazar al hijo de su amigo. Además de ser abrazado por el resto de la familia Mar. Mayito no podía creer que la jefa no lo descongelara para poder darle un abrazo y decirle todo lo que le quería decir. Eso sí, quedó contento de poder verlo, ya que es la igual a su padre, su gran amigo.

