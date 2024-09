Familiares de los finalistas entran a La Casa de los Famosos México y uno de ellos se quedó a dormir toda la noche

La emoción en "La Casa de los Famosos México" ha alcanzado un nuevo nivel con la llegada de los familiares de los finalistas. En un ambiente de sorpresas y reencuentros, este evento ha marcado un hito en la temporada, ya que por primera vez, uno de los familiares tuvo la oportunidad de quedarse a dormir dentro de la casa. La dinámica, que incluyó una competencia por la última moneda de plata, no solo generó tensión entre los participantes, sino que también intensifica los lazos familiares en un entorno tan competitivo.

El martes 24 de septiembre, tras semanas de aislamiento, los finalistas recibieron a sus seres queridos, transformando el ambiente de la casa. Karime Pindter se reunió con su padre, Alberto; Arath de la Torre recibió a su hermana, Patricia; Mario Bezares a su hijo, Alejandro; Gala Montes tuvo la visita de su hermana, Crista 'Beba' Montes; y Briggitte Bozzo se reunió nuevamente con su hermano, David. Este reencuentro estuvo lleno de abrazos y emociones, fue un momento esperado por todos tras más de 66 días sin contacto con el exterior.

Compiten familiares y famosos por la última moneda de plata

Después del emotivo reencuentro, los habitantes se enfrentaron en una última competencia. Esta prueba no solo puso a prueba la habilidad de los participantes, sino también su trabajo en equipo. Consistió en un circuito donde los competidores debían transportar una torre de platos y tazas. Un miembro de la dupla llevaba los ojos vendados, mientras su familiar lo guiaba, lo que hizo la tarea aún más desafiante.

Gala y Crista fueron las primeras en enfrentar el reto, seguidas por Karime y Alberto, y finalmente Mayito y Alejandro. La primera dupla, con una impresionante marca de un minuto con 37 segundos, logró coronarse ganadora. Sin embargo, la competencia fue reñida, y la emoción se palpaba en el aire.

Crista Montes se queda toda una noche en La Casa de los Famosos México

Tras la intensa competencia, llegó el momento crucial: descubrir quién podría quedarse a dormir. Crista y Gala fueron llamadas al Confesionario por el conductor Diego de Erice, quien reveló la emocionante noticia.

"Vas a poder compartir con Crista toda la noche dentro de La Casa", anunció Diego, generando una explosión de emociones entre las hermanas.

Gala, visiblemente emocionada, no pudo contener su felicidad: "¡¿Me lo juras?"! La respuesta positiva de Diego desató gritos de alegría y lágrimas de emoción. Para Gala, este era más que un simple premio; era una oportunidad de compartir una experiencia única con su hermana en un entorno que ha sido tan desafiante. Crista, por su parte, expresó: "Tengo la piel chinita, no puedo de la emoción". Su entusiasmo reflejaba no solo la alegría del momento, sino también el peso de las semanas difíciles que había enfrentado.

“Yo ya sabía la sorpresa, pero quería que ganáramos”, comentó, evidenciando el deseo de compartir cada instante con su hermana.

Con la temporada acercándose a su fin, los momentos como este se vuelven memorables y forman parte del legado de "La Casa de los Famosos". Las emociones desbordadas y los lazos reforzados nos recuerdan que, al final del día, la familia es lo que realmente cuenta.