BLACKPINK confirma gira mundial para 2025, ¿visitarán México?

La agrupación surcoreana BLACKPINK, quienes han alcanzado popularidad en todo el mundo con canciones como "Kill This Love" o "How You Like That", regresarán en 2025 con un nuevo álbum, según reveló YG Entertainment. Sin embargo, esta no es la única noticia para los seguidores de la banda de K-Pop, pues ya se confirmó que tendrán una gira mundial, la cual se espera llegue a muchos países.

Hace unos meses, la agencia que maneja a la girlband, YG Entertainment, publicó un video donde el fundador, Yang Hyun Suk, dio a conocer el regreso de Lisa, Jennie, Rosé y Jisoo. Ante esto, los fanáticos de BLACKPINK, quienes son conocidos como BLINKS, se mostraron sumamente emocionados, pues desde 2023 no han lanzado música nueva.

Sin embargo, fue hasta hace poco que la agencia musical anunció el regreso a los escenarios el siguiente año. A pesar de esto, aún no hay muchos detalles sobre su nuevo disco, por lo que los seguidores del cuarteto tendrán que esperar a conocer todos los detalles.

La banda regresa en 2025. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

¿BLACKPINK regresa en 2025?

Tras terminar con las promociones de su disco "BORN PINK", Jennie, Rosé y Jisoo decidieron descansar de los escenarios, pero su compañera Lisa se puso a trabajar en música solista. De hecho, fue la primera en lanzar música fuera de BLACKPINK, pues hace poco lanzó "ROCKSTAR" y "NEW WOMAN", canción que canta junto a Rosalía.

Sin embargo, con la declaración de YG Entertainment se ha confirmado que en pocos meses los fans de la girlband tendrán su esperado regreso. Además, se espera que en su siguiente gira mundial visiten más países de los que recorrieron con su "Born Pink Worl Tour", el cual abarcó países de Asia, Europa y América del Norte.

BLACKPINK terminó su gira en 2023. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

¿BLACKPINK visitará México otra vez?

Aunque todavía no anuncian fechas para la nueva gira mundial de BLACKPINK, es muy probable que las chicas regresen a México con su nuevo show, por lo que se recomienda a todos los fans comenzar a ahorrar para el futuro concierto de las chicas en nuestro país, ya que la última vez los precios fueron de entre mil 500 pesos hasta los casi 30 mil.

BLACKPINK llegó a México en 2023. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

