Metallica se declara fan de Caifanes al cantar "La negra Tomasa" en su concierto en CDMX: VIDEO

Metallica no ha dejado de sorprender a su público mexicano, pues en su paso por territorio Azteca con la gira "M72 World Tour" han dejado en claro que sus canciones no son las únicas dignas de hacer retumbar un estadio, sino que saben cómo conquistar al público presente haciéndolos recordar parte de su cultura y eso incluye la música que todos conocen, sea de su agrado o no. En la primera noche en la CDMX la banda sorprendió al cantar "La Chona", pero anoche dejaron claro que tienen mucho más por dar, ya que sorprendieron al cantar en vivo "La negra Tomasa".

"La negra Tomasa" es una canción considerada como un ícono de la cultura popular y que llegó al éxito gracias a Caifanes; de esta manera, Metallica no sólo dejó ver que están dispuestos a consentir a sus fans, sino que también se declararon fans de la agrupación mexicana que nació a finales de la década de 1980. Como era de esperarse, los asistentes al concierto en el Estadio GNP seguros cantaron y bailaron este icónico tema que está de más señalar que se viralizó en redes sociales.

Pues los asistentes al concierto en la CDMX compartieron en redes los videos de este icónico momento en el que con sus guitarras y micrófonos listos para cantar en español se sumaron al rock alternativo mexicano. Cabe recordar que todavía quedan dos fechas más en las que James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo vuelvan a sorprender a los mexicanos tal y como lo hicieron anoche al cantar "La Negra Tomasa".

Metallica canta "La negra Tomasa" y conquista a los mexicanos en el Estadio GNP Seguros

En los videos difundidos en redes sociales se ve un estadio con luces azules y los reflectores sobre la banda, quien ya se había olvidado de su estilo clásico para presentar a los fans su propia versión de "La Negra Tomasa"; allí se escucha al público cantar a todo pulmón esta canción que es un himno en nuestro país. Los cantantes de heavy metal dejaron por un momento el inglés para darle voz a lo que Saúl Hernández y el resto de Caifanes convirtieron en un éxito en 1988.

"Pongan Caifanes. Metallica acaba de tocar La Negra Tomasa de Caifanes en la Ciudad de México", "no es broma. Es Metallica tocando La Negra Tomasa hoy en CDMX, disfruten" y "esta vez no fue La Chona, pero sí La Negra Tomasa de Caifanes y lo mejor de todo fue que la tocaron casi frente a donde estaba", se lee en los tuits más virales.

¿Quién cantó por primera vez La Negra Tomasa?

La canción "La Negra Tomasa (Bilongo)" es un sencillo de la banda mexicana de rock alternativo Caifanes; el autor de este himno que incluso Metallica cantó el 22 de septiembre de 2024 en la Ciudad de México fue escrita por el compositor cubano Guillermo Rodríguez Fiffe, mientras que el productor es Oscar López, miembro de la banda. El estreno se dio en 1988 y se convirtió en el primer éxito masivo de esta exitosa banda conformada por Saúl Hernández, Diego Herrera, Sabo Romo y Alfonso André.

Cabe destacar que además de Caifanes y Metallica, este tema también ha sido interpretada por Cuco Valoy, Tito Rodríguez, Eddie Palmieri, Compay Segundo, Ismael Rivera con Rafael Cortijo, asó como de otras agrupaciones musicales como Buena Vista Social Club, Son Varadero.

