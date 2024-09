Famoso cantante de regional mexicano es señalado por no reconocer ni hacerse cargo de un su hijo

A través de redes sociales se dio a conocer un video en donde entrevistan a la actriz y modelo Kiarybel Lara, quien hace algunos años fue pareja sentimental del famoso cantante grupero Adriel Favela y con quien presuntamente tuvo un hijo, que cabe señalar no fue reconocido por la estrella.

Adriel Favela es un cantante de regional mexicano que saltó a la fama por el tema “La escuela no me gustó”, así como también por otros corridos que forman parte de su repertorio, pero ahora el famoso es noticia nuevamente debido a las declaraciones de su expareja Kiatybel Lara, quien asegura que sigue sin hacerse cargo de su hijo y que ya no le interesa que este cerca del niño.

Kiarybel Lara mencionó que nunca ha demandado a Adriel Favela por la manutención de su hijo o para que se haga responsable, la razón es porque asegura que no tiene maldad en su corazón y no necesita el dinero del cantante, quien todos estos años se ha negado a reconocer su paternidad.

Otra de las cosas que recientemente mencionó es que el niño ya está en prescolar y sigue creciendo junto a su familia en un ambiente sano y alegre y que está muy contenta de lo que ha logrado sola sin el apoyo de Adriel Favela y que prefiere que el famoso se mantenga lejos.

¿Por qué Adriel Favela no se hizo responsable de su hijo?

Adriel Favela y Kiarybel Lara sostuvieron una relación en la que ella salió embarazada y aseguró que el padre del bebé es el cantante de regional mexicano Adriel Favela, la respuesta de la estrella de la música en ese momento y hasta la actualidad es que se haría responsable, siempre y cuando se demuestre su paternidad a través de la prueba de ADN.

¿Quién es la pareja actual de Adriel Favela?

Otra de las cosas que se tocaron en la entrevista es sobre si Estibaliz Badiola, quien es la actual pareja de Adriel Favela podría ser quien también esté involucrada en el poco apoyo que recibe el niño por parte de su padre, la modelo mencionó que la también cantante podría influir en las decisiones del grupero respecto a estar al pendiente del pequeño.

“No la conozco para decir más de ella, pero si tú estás con una persona que es un padre ausente y no haces nada para aconsejarlo a hacer el bien, eres igual”, es lo que manifestó Kiarybel Lara sobre Estibaliz Badiola y Adriel Favela.

