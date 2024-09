Prófugos del Anexo en CDMX: el motivo por el que sería cancelado el concierto de Julión Álvarez y Alfredito Olivas

La expectativa en torno al concierto "Prófugos del Anexo" ha crecido significativamente en las últimas semanas. Los cantantes Julión Álvarez y Alfredito Olivas, dos de los máximos exponentes del regional mexicano, tienen programado un espectáculo para los días 3 y 4 de octubre en la icónica Plaza de Toros México. Sin embargo, la noticia sobre la posible cancelación del evento ha dejado a sus seguidores sumidos en la incertidumbre. Los fanáticos de estos dos artistas, conocidos como el “Rey de la Taquilla” y “El Patroncito”, respectivamente, ahora se preguntan si el show se llevará a cabo.

La confusión comenzó cuando la Alcaldía Benito Juárez emitió un comunicado indicando que el concierto no contaba con los permisos necesarios para realizarse en la Ciudad de México. Esta noticia cayó como un balde de agua fría sobre los miles de fanáticos que esperan ansiosos ver a sus ídolos en vivo. Aunque los artistas aún no han dado una respuesta oficial, las especulaciones sobre las razones detrás de esta situación no han dejado de circular.

¿Se cancela?

Las verdaderas razones por las que podrían cancelar “Prófugos el Anexo” en CDMX

El 4 de septiembre, la Alcaldía Benito Juárez publicó un comunicado que confirmaba que el concierto "Prófugos del Anexo" no tenía los permisos requeridos para realizarse en la Plaza de Toros México. Este anuncio generó una ola de preocupación entre los asistentes que ya habían comprado sus boletos. A pesar de la gravedad del asunto, ni Julión Álvarez ni Alfredito Olivas han hecho declaraciones públicas sobre lo que podría ser el motivo detrás de este contratiempo.

La situación tomó un giro más complejo cuando salió a la luz información que apunta a una posible interferencia externa. Según la experta en música regional mexicana, conocida como Chamonic, los cantantes podrían estar enfrentando dificultades debido a que no accedieron a negociar su gira con una empresa de entretenimiento importante. Esta compañía, tendría interés en quedarse con la organización del evento, lo que podría haber generado el bloqueo de los permisos para que los artistas no se presenten en la Ciudad de México.

La experta en regional mexicano reveló lo que puede estar pasando con el show de Álvarez y Olivas.

¿Qué hay detrás de la supuesta cancelación de Prófugos del Anexo?

De acuerdo con la información proporcionada por Chamonic, tanto Julión Álvarez como Alfredito Olivas optaron por manejar de manera independiente su gira, sin involucrar a grandes compañías del entretenimiento. Esta decisión habría generado fricciones, ya que las empresas dedicadas a la organización de eventos suelen llevarse una parte significativa de los ingresos generados por los conciertos. Al ser sus propios jefes, los cantantes estarían asegurando que las ganancias fueran directamente a sus bolsillos, sin tener que pagar comisiones.

Julión y Alfredito no firmaron con ninguna empresa de entretenimiento.

La especialista en regional mexicano también mencionó que la supuesta negativa de Julión y Alfredito a firmar con estas empresas podría estar detrás de los bloqueos que están enfrentando en la Ciudad de México.

"Ellos no se están dejando, y por eso les están bloqueando todos los recintos", aseguró Chamonic en una publicación de Instagram.

¿Se cancelará definitivamente el concierto?

Aunque el comunicado de la Alcaldía Benito Juárez ha sido claro en cuanto a la falta de permisos, hasta el momento no hay una confirmación oficial sobre la cancelación definitiva del concierto de Julión Álvarez y Alfredito Olivas. Los organizadores del evento no presentaron el aviso correspondiente ante las autoridades locales, lo que ha generado esta complicada situación. Además, los responsables de la Plaza de Toros México han emitido un escrito en el que se deslindan de cualquier responsabilidad relacionada con el evento, lo que añade más incertidumbre al panorama.

Este no es el primer obstáculo que enfrenta la gira "Prófugos del Anexo". A mediados de agosto, también se reportaron problemas relacionados con la obtención de permisos para otros conciertos de esta misma serie de espectáculos. Además, cabe destacar que en mayo, otra presentación de Alfredito Olivas y Julión Álvarez fue cancelada por problemas logísticos, lo que ha generado dudas sobre la viabilidad de la gira.

Por ahora, el destino del concierto sigue siendo incierto. Los fanáticos de ambos artistas esperan con ansias una respuesta definitiva, ya sea por parte de los organizadores o de las autoridades. Mientras tanto, la frustración y preocupación entre los seguidores de Julión y Alfredito sigue creciendo, ya que la posibilidad de una cancelación total del evento parece cada vez más probable.