"No me asustan": productora de La Casa de los Famosos México confiesa que recibe amenazas de muerte | VIDEO

La segunda temporada de "La Casa de los Famosos México" está cerca de llegar a su fin después de ser considerada una de las más polémicas debido a las controversias que protagonizó su exhabitante, Adrián Marcelo, quien abandonó la competencia durante los primeros días de este mes de septiembre.

A lo largo de las semanas de competencia el reality show acaparó la atención de los internautas provocando opiniones divididas entre los internautas. Algunos de ellos aseguran que la producción intentó proteger hasta el último momento a Adrián Marcelo y a los demás habitantes del cuarto "Tierra".

Hace unos días, Kirén Miret, productora ejecutiva de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México", se robó toda la atención de los internautas después de conceder una entrevista en la que habló de las consecuencias que le trajo su participación en el reality show.

Durante una entrevista con un programa de radio, la productora asociada de "La Casa de los Famosos México" dijo que la temporada 2024 se convirtió en un fenómeno "violento", algo que no va con la idea original que se tenía del proyecto de televisión.

En este sentido Kirén Miret reiteró que no se quiere ver como una víctima, pero lamentablemente su colaboración en "La Casa de los Famosos México" le ha traído importantes consecuencias. Recordó que en redes sociales se filtró su número de celular e inmediatamente comenzó a recibir amenazas de muerte.

Ante esta situación Kirén Miret recordó que Rosa María Noguerón, productora de "La Casa de los Famosos México", también ha recibido amenazas. Finalmente externó su preocupación por este tipo de cosas que detonan un programa de televisión.

"No soy una víctima, me volví un evento colateral, mi teléfono se filtró en redes sociales. La gente se tomó la libertad me han tocado amenazas de muerte que no me asustan, pero me parece de mucha injusticia. Es triste y preocupante", contó.