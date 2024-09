¿Quién será el heredero de Alejandra Guzmán tras confirmarse que el hijo de Mayela Laguna no es su sobrino?

Este miércoles 18 de septiembre, minutos después del medio día, Mayela Laguna a través de sus redes sociales dio a conocer por medio de un comunicado de prensa que la prueba de ADN que se le realizó a su pequeño hijo para determinar si Luis Enrique Guzmán es o no el padre biológico del infante, sin embargo, de acuerdo con dicho estudio éste arrojó un resultado negativo.

Debido a lo anterior es que se ha confirmado que el hijo de Mayela Laguna no lleva los genes de la familia Guzmán Pinal, este resultado ha provocado no solo una gran polémica, sino que muchos se han cuestionado sobre la herencia de Alejandra Guzmán y ahora quién podría ser su heredero, pues cabe recordar que “la rockera” lo había integrado a este importante documento para dejarle todos sus bienes cuando ella llegara a faltar.

Mayela confirma que su hijo no es de Luis Enrique Guzmán.

Foto: Instagram/@mayela_laguna

Fue en mayo de este mes cuando Alejandra Guzmán platicó brevemente con los medios de comunicación y ahí habló sobre la prueba de paternidad que le hicieron al hijo de Mayela Guzmán ahí, la también llamada “reina de corazones” dijo estar muy lastimada por todo lo que estaba sucediendo con el pequeño.

“Apolo no es su nieto (de Silvia Pinal y Enrique Guzmán) y ya, no pasa nada, ya pasaron los años. No entiendo por qué pasan estas cosas, pero sé que somos un foco de atractivo para muchas cosas y nada, al final hay que sobrevivir. Lástima porque yo lo adoro, pero está cañón”. Dijo Guzmán