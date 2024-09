Ángela Aguilar asegura que ya no le dirá “amor” a Nodal, ¿problemas en el paraíso?

Una vez más el matrimonio “González Aguilar” (González es el primer apellido de Christian Nodal) está dando de qué hablar, y es que en esta ocasión Ángela, ha encendido las redes sociales tras revelar que ha decidido dejar de llamar “amor” a su esposo, Christian. La declaración ha generado un torbellino de comentarios entre sus seguidores y medios de comunicación, que se preguntan si hay problemas en su relación, sin embargo, esto no tiene nada que ver, pues la razón detrás de esta curiosa decisión tiene su origen en un momento que se volvió viral.

Cabe recordar que el pasado 16 de septiembre, durante el desfile militar en el Zócalo de la Ciudad de México, Ángela fue criticada por su actitud con una reportera, pues la cantante tuvo una actitud antipática y nada cordial con los medios de comunicación, pero la esposa de Nodal quiso dar vuelta a la página y quiere demostrar que no siempre está de mal humor, pues a través de sus redes sociales se mostró divertida y quiso tomar con humor las críticas que le han hecho los últimos meses.

Este martes 17 de septiembre se dieron a conocer a los artistas nominados a los premios Latin Grammy entre los cuales se encuentran Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar, esto tiene muy feliz a la esposa de Nodal, por lo que no dudó en grabar un mensaje agradeciendo a la Academia por dicha distinción, sin embargo, mientras grababa el clip al fondo se escucha al papá de Inti gritar eufórico.

Sigue leyendo:

La Casa de los Famosos México: filtran los nombres de los nominados de hoy miércoles 18 de septiembre

Era una de las mujeres más bellas y famosas de redes sociales, fue encontrada sin vida en su departamento en Culiacán

Debido a lo anterior, Ángela le grita a Nodal de forma cariñosa haciéndole ver que la desconcentró y hasta la asustó un poco, pero la intérprete de “Mis amigas las flores” se refirió a su esposo como “amor”, ahí cayó en cuenta que por lo menos en público y redes sociales no debe llamarlo de esta forma.

“¡Ay no! Ya no puedo decir 'amor' porque me hacen memes”, Dijo Ángela