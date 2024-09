Niegan libertad bajo fianza al rapero Diddy por tráfico sexual y ofrece 50 millones para abandonar la prisión

Sean Combs, rapero estadounidense conocido como Diddy o Puff Daddy, fue detenido en Manhattan después de que se iniciaran 10 demandas en su contra por distintos casos de abuso, violación y agresiones sexuales. Este escándalo lo alcanzó en 2023 cuando una mujer lo denunció por golpearla en los pasillos de un hotel.

En esa ocasión pudo llegar a un acuerdo fuera de los tribunales, presuntamente millonario, pero no fue el caso. Las autoridades lo detuvieron el 16 de septiembre, y este 17 de septiembre de 2024 le leyeron los delitos que enfrentará: tráfico sexual y crimen organizado.

Ahí no terminan los señalamientos, ya que lo ubican como el líder de una organización que buscaba controlar el tráfico sexual, el trabajo forzado, transportes interestatales para la prostitución, tráfico de drogas, secuestro, sobornos, así como obstrucción de la justicia.

Durante la primera de las audiencias, el rapero se declaró completamente inocente de los cargos que se le imputan. Además, las autoridades indicaron que no tiene derecho a fianza por la naturaleza de los delitos, por lo que deberá pasar en la cárcel el proceso judicial que ya inició en su contra.

“Se involucró en un patrón persistente y generalizado de abuso hacia mujeres y otras personas”, leyeron las autoridades.

El rapero enfrentaría fuertes cargos en Manhattan. Crédito: Sean Combs

Acusan a Sean Combs de tráfico sexual y crimen organizado sin derecho a fianza

Las autoridades argumentaron que durante varios años, el rapero abusó, amenazó y coaccionó a diversas mujeres con el único objetivo de sus deseos sexuales, proteger su reputación y ocultar su conducta. Supuestamente, el rapero les daba drogas para tener sexo tanto con hombres como con mujeres.

En las investigaciones, la policía acudió a sus casas o propiedades donde recuperaron, entre otras cosas, aceites para bebé, lubricante en grandes cantidades, drogas, armas de fuego, municiones, entre otras cosas que ahora forman parte de las pruebas en su contra.

Sigue leyendo:

Revelan la identidad del supuesto acosador que grabó a Shakira debajo de su falda, era de su equipo

Así fue cuando Juan Gabriel dirigió a Rocío Dúrcal en la grabación de "No me digas" | VIDEO

El portal de noticias TMZ informa que ha hecho hasta lo imposible por salir de prisión. Ahora, sus abogados ofrecieron 50 millones de dólares para que salga bajo fianza, además de poner como garantía una mansión en Star Island, así como una casa en Miami. También entregó su pasaporte y propuso que solamente pueda viajar a Miami, Nueva York y Nueva Jersery con monitor GPS.

Sin embargo, las autoridades han indicado que Combs es un peligro para la sociedad, por lo que no quieren que salga bajo fianza. Aseguran que hay un riesgo importante de que se fugue de las autoridades y de sus responsabilidades ante la justicia de los Estados Unidos de Norteamérica.

Enfrentará al gran jurado en Manhattan, Nueva York. Crédito: Facebook oficial

¿Quién es el rapero Diddy?

Sean Combs, más conocido como Diddy, es una figura icónica de la industria musical estadounidense. Su carrera inició en los 90 como pasante en Uptown Records, donde rápidamente ascendió hasta convertirse en director de la compañía. En 1993 fundó su propio sello discográfico, Bad Boy Records y lanzó al estrellato a artistas como The Notorious B.I.G., Mary J. Blige y Usher, produciendo algunos de los álbumes más vendidos de la historia, como "Ready to Die" de Biggie y "My Life" de Mary J. Blige.

Como artista, Diddy ha tenido una carrera igualmente exitosa, con numerosos éxitos en solitario. Algunos de sus sencillos más famosos incluyen "Can't Nobody Hold Me Down", "I'll Be Missing You" (un homenaje a The Notorious B.I.G.), y "Hey Mama". Sus álbumes, como "No Way Out" y "Press Play", han encabezado las listas de popularidad y han sido reconocidos con múltiples premios Grammy. Más allá de la música, Diddy se ha convertido en un exitoso empresario, con líneas de ropa, fragancias y bebidas alcohólicas.