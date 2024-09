Mamá de Nodal llama "amor de mi vida" a Inti con FOTOS inéditas y Ángela Aguilar reacciona, ¿ya conoce a la hija de Cazzu?

El 14 de septiembre de 2023 nació Inti, hija de Cazzu con Christian Nodal; en ese momento la noticia le dio vuelta al mundo, ya que se consideraba a la expareja como una de las más estables del espectáculo y los fans ansiaban conocer a la bebita que habían concebido, aunque su rostro permaneció oculto por varios meses hasta que los padres decidieron revelar su rostro en una publicación de Instagram. Un año después el panorama es diferente, ya que los padres de la pequeña ya no están juntos e incluso el cantante de regional mexicano ya tiene esposa, Ángela Aguilar.

La separación de los padres de Inti desató la polémica, especialmente porque a semanas del truene, Christian Nodal llegó al altar con Ángela Aguilar, un momento que les trajo miles de críticas por parte de los fans, pues meses antes la "princesa del regional mexicano" había externado su emoción por el embarazo de Cazzu externando que se convertiría en tía. Ahora que los dos intérpretes mexicanos están juntos mucho se ha comentado de la relación que existe entre ellos con la ex del famoso y con su propia hija.

Así presumió el amor por su nieta. (Foto: IG @cristy_nodal)

Sin embargo, el fin de semana quedó claro que todo va por un buen camino, ya que el intérprete de "Adiós amor" fue a la fiesta del primer cumpleaños de su hija y aunque hasta el momento no se sabe si su esposa estuvo presente, ella ya reaccionó a la publicación de su suegra, quien hace unas horas compartió fotos y videos inéditos de la bebita. La cantante de "Qué agonía" reapareció con un me gusta que demuestra que apoya esta unión familiar.

Mamá de Nodal manda mensaje por el cumpleaños de Inti, hija de Christian, y Ángela Aguilar reacciona

Desde su cuenta de Instagram Cristy, mamá de Christian Nodal, compartió un reel que recopila fotos y videos del primer año de vida de su nieta y en donde se ve la cercana convivencia que ha tenido los mexicanos con Cazzu; además añadió un hermoso mensaje de felicitación por su cumple y llamó a la pequeña el amor de su vida. La reacción de la hija de Pepe Aguilar se hizo presente con un me gusta al posteo de su suegra.

Ángela Aguilar le dio me gusta a la publicación de su suegra. (Foto: IG @cristy_nodal)

"Feliz cumpleaños amor de mi vida! Mi Inti. Eres la luz de mi vida y de nuestra familia ! Las abuelitas me entenderán ! Yo también soy la Abuela y la Nona más feliz del mundo! #1añito", fue el mensaje que Cristy Nodal le compartió a su única nieta, pues aunque su hija Amely también es mamá, ella tuvo un niño.

En el video se aprecia una selfie de la abuela orgullosa cargando a su nieta en brazos, a ambas tomando una siesta, a Cristy cuidando de la bebita y también un video en el que se escucha la emoción de Inti mientras espera su comida en su sillita. Tras su posteo, las reacciones no se hicieron esperar con comentarios de apoyo.

Fans critican a Nodal por no subir fotos con su hija el día de su cumpleaños. (Foto: IG @cristy_nodal)

"Bravo por la abuelita, al menos tiene más agallas que el hijo", "tu hijo por que no sube fotos de inti? Se avergüenza acaso?", "hermosa bebé igualita a su papá, lo que pasa entre los padres es una cosa y la relación con los hijos no debe de verse involucrada y que bueno que Cazzu es madura y se ve que sabe manejar muy bien las cosas", "no la suelte abuelita y ámela y apapáchela mucho, nena tan bella!!" y "acuérdense que ella no solo es abuela también es madre , así NO esté de acuerdo con las decisiones de sus hijos. No tiren hate el cumpleaños de INTI no debe ser opacado, cazzu es una mujer muy fuerte y es feliz al lado de su bebé y cristy es una buena madre y abuela", son algunos de los comentarios que se leen en su publicación.

