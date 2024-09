Christian Nodal responde a las críticas por no compartir fotos del cumpleaños de su hija: "Hay un límite, no se metan”

Luego de que Cazzu compartiera algunas fotografías de la celebración de cumpleaños de Inti, su hija con Christian Nodal, en redes sociales algunos internautas se lanzaron contra el cantante mexicano, pues consideran que debió publicar alguna publicación sobre su pequeña en las redes sociales.

Ante esto, el intérprete de "Ya No Somos Ni Seremos" se mostró sumamente molesto, pues posteó unos videos donde respondió a todos los que lo han señalado por no compartir nada sobre el cumpleaños de Inti. De hecho, detalló las razones por las que no subió nada y dejó claro lo mucho que quiere a su pequeña.

Nodal junto a su bebé Inti. (Créditos: Archivo)

¿Christian Nodal responde a las críticas?

A través de dos videos Christian Nodal decidió hablar sobre el cumpleaños de su hija con Cazzu y respondió a todas las críticas que ha recibido por no compartirlo en sus redes. En el material, el artista asegura que no desea exponer a su pequeña a los malos comentarios. Además, explicó que lo más importante es que estuvo presente en su primer cumpleaños, ya que cuando crezca podrá verlo en las fotos.

"Ella verá que su papi siempre está ahí. Que su papi siempre intenta estar y que para poder estar con ella vuela 25, 26,27 o 28 horas. No entiendo porque debería publicar fotos o videos porque ella es solo una bebé", agregó el cantante mexicano, quien este 15 de septiembre dará un show gratuito en Dolores, Hidalgo.

Sigue leyendo:

Cazzu celebra cumpleaños de Inti con FOTO inédita de su nacimiento

Cazzu junto a Inti celebrando su primer cumpleaños. (Créditos: Instagram / @cazzu)

Por otro lado, el intérprete de "La Intención" pidió que no se metieran con su pequeña, ya que se trata solamente de una bebita de un año. "Hay un límite, no se metan para estas cosas. Si se creen todo lo que ven en las redes sociales es su problema, no el mío", puntualizó Nodal.

Sigue leyendo:

Hermana de Nodal reafirma su apoyo a Cazzu en redes sociales con tierno mensaje: FOTO

Nodal se presenta en Dolores, Hidalgo

Tras responder a quienes lo critican, Christian Nodal se mostró muy emocionado de presentarse este domingo 15 de septiembre en Dolores, Hidalgo con motivo a las Fiestas Patrias. A su vez, adelantó que será un show increíble y espera dar el Grito de Independencia junto a sus seguidores.

Nodal cargando a la pequeña Inti. (Créditos: Archivo)

Sigue leyendo:

Tunden a Christian Nodal por ignorar el cumpleaños de su hija y no subir ni una foto