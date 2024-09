Hijo de Chester Bennington se queja de la nueva vocalista de Linkin Park: "han borrado silenciosamente el legado de mi padre"

Emily Armstrong logró darle un nuevo estilo a Linkin Park con el anuncio de su regreso a los escenarios y una gira mundial, donde Colombia es el único país latinoamericano que recibirá un concierto con la nueva agrupación de esta legendaria banda que se había alejado de los escenarios.

Y es que tras el fallecimiento de Chester Bennington en 2017. La banda había pasado por un momento muy complicado, por lo que decidieron darse un descanso de los escenarios, situación que terminó cuando la semana pasada la banda volvió a reunirse para presentar a su nueva vocalista Emily Armstrong.

Quien en su presentación demostró que Linkin Park volvió con un estilo fresco y nuevas canciones que los fans rápidamente amaron; sin embargo, tal parece que no a todos les agradó lo que paso con la decisión de agregar una nueva voz para este proyecto, pues el hijo de Chester Bennington decidió hablar sobre el reemplazo de su padre.

Con canciones como “The Emptiness Machine” se anunció que “From Zero” será su nuevo álbum, un momento emocionante para los fanáticos de Linkin Park, pero a Jaime Bennington no le agradó nada que se reemplazará a su padre Chester Bennington, por lo que arremetió en contra de Mike Shinoda.

Además, acusó a Mike Shinoda de querer borrar la vida y el legado de su padre en Linkin Park, algo que supuestamente aprovechó para hacer en el mes de prevención al suicidio, por lo que pidió claridad en este momento para que sus fans entendieran lo que estaba pasando con la banda.

“Lo que has hecho no es algo a lo que la gente se tenga que acostumbrar, no es un shock que la gente tenga que procesar y entender. Has traicionado la confianza depositada en ti por décadas de fans y seres humanos que te apoyan, incluido yo mismo. Confiamos en que serías mejor persona. Para ser el cambio. Porque nos prometiste que esa era tu intención. Ahora estás senil y sordo. Loco. A estas alturas apostaría a que lo único que conoces es la falta de respeto. ¡No me engañaste!”, dijo Bennington