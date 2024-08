Valentina de la Cuesta revela cómo se enteró que Sergio Andrade es su papá: "La peor cosa de la vida"

Valentina de la Cuesta ha ganado popularidad en redes sociales por su sátira del machismo y, recientemente, por revelar que rechazó al cantante Drake Bell cuando intentó conquistarla. Sin embargo, el camino a la fama para la influencer ha tenido dificultades ya que ha sido blanco de críticas por ser hija del exproductor Sergio Andrade, quien fue acusado de corrupción de menores en el caso con Gloria Trevi.

Así se enteró Valentina de la Cuesta de lo que hizo Sergio Andrade

En entrevista con el creador de contenido “La Jose”, Valentina de la Cuesta reveló que siempre supo la identidad de su papá y, por ello, cuando creció decidió investigar más sobre él. Fue así como supo las acusaciones que enfrentó el exagente, quien estuvo en prisión durante siete años y 10 meses por los delitos de corrupción, rapto y violación agravada de menores.

Valentina de la Cuesta

pide no ser relacionada con su padre, Sergio Andrade. Foto: IG @valedelacuesta

“Yo siempre lo supe, la cosa es que en cierto momento me vio obligada a saber más. Fue la peor cosa de la vida y así es como lo supe, por la vida, ¿sabes? Yo siempre supe que era mi papá, lamentablemente, pero cuando entendí todo ya estaba grande, tenía como 21”, dijo la creadora de contenido quien negó haber sufrido rechazo en la industria por ser hija de Sergio Andrade, aunque consideró que esto podría haber sido diferente si hubiera incursionado en televisión.

“Lo puedo hacer con mi dinero, con la gente que me ama y me apoya, y no necesito nada, sólo yo, mi talento y mis propios recursos que yo misma me he ganado. Si me han rechazado o no, no lo sé y gracias a Dios no tengo por qué saberlo porque no me hace falta llegar a ese punto”, añadió.

Valentina de la Cuesta nació en Brasil, donde fueron detenidos Sergio Andrade y Gloria Trevi. Foto: IG @valedelacuesta

¿Quién es la madre de Valentina de la Cuesta?

Valentina nació en Brasil en septiembre de 1999 y su madre es Karla de la Cuesta, quien fue una de las jóvenes que fue reclutada por Sergio Andrade y que sufrió maltrato físico y psicológico. Actualmente la influencer posee casi 400 mil seguidores en Instagram y poco más de 2 millones en TikTok, por ello, la joven ha pedido no ser relacionada con el exproductor y detener los ataques al respecto.

“Para mí es la maldición de mi vida, no me interesa, nada de nada. No me interesa, trato de estar lo más alejada de eso posible porque no tiene nada que ver conmigo, sólo que la gente no entiende. Es cagan** que me tomen por eso porque ¿yo qué verg** tengo yo que ver con eso? Nada, ¿qué vela en el entierro tengo yo con ese señor?”, añadió la también cantante.