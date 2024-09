Andrea Legarreta reflexiona sobre abandonar "HOY", ¿se retira de la conducción?

Andrea Legarreta es una de las conductoras más queridas y legendarias de la televisión mexicana. Ha formado parte del programa HOY desde 1998, aunque estuvo fuera algunos años, pero de manera ininterrumpida, es la protagonista del matutino desde 2003, más de 20 años frente acompañando a las familias mexicanas por la pantalla chica.

Desde entonces ha tenido muchos compañeros y compañeras. También han salido a la luz algunos escándalos o rumores. Se casó, también fue la plataforma donde anunció su separación, e incluso donde reveló que sería madre, primero de Mía Rubin, y luego de Nina Rubín, quienes ya han iniciado sus propias carreras en la farándula.

En fechas recientes, la conductora dio a conocer en una entrevista con el programa De Primera Mano que ha pensado muchas veces en abandonar el programa, y en una que otra ocasión ha llevado a cabo su plan, pero por una u otra razón no se le permitió salir de la emisión con una renuncia.

De acuerdo con la propia Legarreta, se han complicado desde situaciones complicadas, hasta diferencias a la hora de convivir con el equipo de trabajo, pero nada de ello la ha llevado a tomar la definitiva decisión de abandonar para siempre la conducción del formato que ha resultado sumamente exitoso.

"Sí he querido en algún momento, he renunciado, de hecho, en momentos que he tenido algunas situaciones complicadas, diferencias tal vez a la hora de trabajar o situaciones que no me han gustado, pero gracias a Dios se han arreglado", dijo la conductora