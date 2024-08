Marcus Ornellas revela si hay problemas en su matrimonio con Ariadne Díaz

El actor brasileño Marcus Ornellas sigue haciendo frente a los rumores de separación con Ariadne Díaz, luego de que hace algunas semanas la mexicana dejó de seguirlo en redes sociales y comenzaron las especulaciones sobre su vida sentimental.

Durante la presentación de la telenovela ‘El Precio de Amarte’ el galán de telenovelas explicó a la prensa los motivos por los que la madre de su hijo decidió distanciarse de él a través de las redes sociales.

“Fueron los días que nos tocó grabar en Poza Rica, Veracruz. Hacía demasiado calor. Era así de literal empapado y traía yo chamarra. Y ya verán, así será el final, el primer capítulo, el principio y el segundo (…) fueron días muy intensos, pero valiosos para eso”, dijo Marcus sobre el proyecto sin brindar detalles de romance.

Sobre cómo toma el pequeño Diego el que su padre tenga que salir de viaje por varios días, Ornellas explicó: “No, pues ya nació con un papá actor, entonces ya se acostumbró, ya se acostumbró”.

No hay separación, todo fue inventado

Sin embargo, una reportera no dudó en ser directa sobre la vida privada del artista, y cuando le cuestionó si sigue junto a Díaz, el sudamericano contestó: “¿Y tú qué quieres?”, luego de que la periodista le dijo que a ella le encantan como pareja, Marcus replicó:

“Pues ahí está, estamos juntos. No sé por qué inventaron esa situación, pero sí, seguimos. Estaba aquí hace un ratito”.

Por último, el intérprete de 42 años aclaró cómo se blindan tanto Ariadne como él ante los rumores de ruptura entre ellos.

“Para cerrar el tema de mi familia y de mi mujer. La amo mucho, estaba aquí hace un ratito. Hace un ratito traía yo labial de su boca porque vino a visitarme. La amo, estamos juntos. No es verdad lo que dijeron, que estábamos separados, no es así. No sé a quién se le ocurrió esa noticia, pero bueno, estamos muy bien. Les agradezco de verdad”, concluyó.