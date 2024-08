Manelyk González niega estar apoyando a Adrián Marcelo: “Me parece nefasto”

Adrián Marcelo es uno de los participantes más odiados de “La Casa de los Famosos México” por los constantes ataques a otros participantes, esto ha logrado afectar su popularidad y a aquellos que le han mostrado su apoyo. Y es que fanáticos, celebridades e influencers que se dijeron a favor del regiomontano recibieron una ola de críticas, tal y como ocurrió con Manelyk González que no dudó en defenderse y aclaró molesta la verdad tras el mensaje difundido en redes sociales.

Manelyk González niega estar apoyando a Adrián Marcelo

Este jueves se hizo viral un mensaje publicado por Manelyk González en las redes sociales de Adrián Marcelo en el que le muestra su apoyo: “¡Soy tu fan! Contigo hasta la muerte y en la peor funada. Firme”. Esto convirtió a la también modelo en blanco de críticas, pues el regiomontano es señalado de promover la misoginia, machismo, clasismo y la xenofobia dentro del reality show.

Sigue leyendo:

Gomita rompe en llanto y pide oraciones para no ser eliminada de “La Casa de los Famosos México”

“Chessman” quiere entrar a “La Casa de los Famosos México” para enfrentar a Adrián Marcelo: “Se tiene que terminar lo que empezó”

Manelyk González niega estar apoyando a Adrián Marcelo. Foto: X @ChangaVlogs

Ante esto, a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la youtuber aclaró que se trata de un mensaje antiguo cuando Adrián Marcelo también le mostró su apoyo. Aunque ha pasado mucho tiempo desde entonces y ahora se dijo en contra del influencer debido a lo mal que se ha expresado sobre ella públicamente; además, González exigió no ser involucrada en nada que tenga que ver con “La Casa de los Famosos México” donde participa Karime Pindter, quien fuera su gran amiga y que ahora tienen una fuerte rivalidad.

“Cómo voy a apoyar a una persona que en varias ocasiones, y esto me entero por ustedes, ha hablado mal de mí, ¿cómo voy a apoyar yo a esa persona dentro de ‘La Casa de los Famosos’? (…) A mí dejen de involucrarme en algo en lo que no estoy, a mí no me interesa. Yo no apoyo absolutamente a nadie dentro de esa casa, a nadie, y mucho menos a Adrián Marcelo, sería muy estup***”, dijo la influencer.

¿Manelyk González contra Karime Pindter?

Durante varios años Karime Pindter y Manelyk González tuvieron una gran amistad resultado de su participación en “Acapulco Shore”, sin embargo, todo terminó entre dimes y diretes. El supuesto mensaje de la influencer a Adrián Marcelo fue tomado por fanáticos como una muestra de rivalidad con la integrante de Mar, por lo que no dudaron en defenderla.

Sobre el origen de su enemistad, en una entrevista con Shanik Berman en “La Casa de los Famosos México”, Pindter dio su versión y, además de expresar el gran cariño que le guarda a Manelyk, reveló que se separaron debido a una traición de la influencer con quien fue su pareja.

“En la ped* yo sentí que se tiraban el ped* y dije ‘obvio no’. Mane un tesoro, la vida de mi vida. Hubo cierta fricción en el grupo que empezó a haber ped** un poquito (…) Nunca fue lo mismo, a mí me costó un ching*. Nos vamos a “Super Shore” y ella seguía con él, no nos llevábamos tan bien, pero le eché ganas a la amistad”, dijo Pindter.