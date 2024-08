Sobrino de Los Tigres del Norte habla de su carrera y confiesa si su papá lo obligó a cantar: VIDEO

Desde hace más de 60 años Los Tigres del Norte se apoderaron del gusto del público quienes los nombró los “Jefes de jefes” de la música regional mexicana, a lo largo del tiempo los artistas se casaron y conformaron familias, mismas de las que ahora son sus descendientes los que continúan con el legado.

Raúl Hernández JR, hijo del ex integrante de Los Tigres del Norte, Raúl Hernández, es quien desde hace varios años busca su propio camino y nombre en la música regional mexicana, aunque ha dicho que siente un gran compromiso por el peso que significa que sus tíos y padres sean grandes artistas en México y en todo el mundo.

¿Quién es el sobrino de Los Tigres del Norte que canta como ellos?

El gran talento de Raúl Hernández JR lo ha llevado a ser conocido ya por las personas que disfrutan de los corridos y de las canciones rancheras, razón por la que cada vez sus proyectos se vuelven más populares y más gente puede escuchar su propuesta musical.

Recientemente el artista se presentó en una entrevista en una reconocida estación de radio de música mexicana y compartió cómo fue que se percató que él también quería ser artista, tal y como su padre Raúl Hernández y como sus tíos; Jorge Olegario Hernández, Hernán Hernández, Eduardo Hernández, Luis Hernández y Óscar Angulo.

¿Raúl Hernández Jr, sobrino de Los Tigres del Norte fue obligado a cantar?

En la charla con la KeBuena, Raúl Hernández JR especificó que él siempre se quiso dedicar a la música, pues veía en su padre y tíos a grandes ídolos, pero su familia fue muy puntual en qué debía terminar la escuela, ya que asegura que no quería que siguiera sus pasos en los escenarios.

“A los 18 años ya empecé a andar de gira y hasta la fecha no he parado ningún fin de semana”, contó Raúl Hernández JR, quien también admitió que su papá Raúl Hernández se enojó con él porque no continuó con sus estudios y solo llegó hasta la preparatoria, pues fue más su gusto por la música.

En la actualidad el sobrino de Los Tigres del Norte da a conocer a través de sus redes sociales cada nuevo proyecto que está por empezar, así como también los lugares en donde se presenta y canta las canciones inéditas de su carrera y uno que otro tema famoso en voz de los “Jefes de jefes”.