Quentin Tarantino afirma que nunca verá Toy Story: "me da igual si es buena"

Quentin Tarantino es uno de los directores más importantes de toda una generación, sus películas están siendo cada vez más aclamadas por las nuevas generaciones y clásicos como “Pulp Fiction” y “Reservoir Dogs” son películas que se han convertido en clásicos de culto.

Por lo que el director siempre es cuestionado sobre diversas situaciones o películas que han existido en el mundo del cine, si bien es una voz muy aceptada por algunos expertos, no a muchos le gusta su forma de pensar, debido al tono violento que suelen contener en sus películas.

Toy Story es una de esas sagas que debió quedarse en algún momento con un final épico, así lo piensan muchas personas sobre su tercera parte y así es como lo opina Quentin Tarantino, quien habló sobre su postura sobre el hecho de que exista Toy Story 4 y que ya hayan anunciado Toy Story 5.

"En el caso de Toy Story, la tercera es magnífica y es una de las mejores películas que he visto jamás. Y si has visto las otras dos, es devastador. El tema es que, tres años después o algo así, hicieron la cuarta", dijo Tarantino.

Por lo que así como muchos que han crecido con el boom e impacto de la tercera película de Toy Story, el gran director de “Kill Bill” ha mencionado que no importa que pase en la cuarta entrega para el término en la tercera y aunque sea una película muy buena, para nada quiere arruinarse todo viendo la cuarta.

“No tengo deseo de verla. Literalmente, has terminado la historia de la forma más perfecta como podías, así que no, me da igual si es buena. He terminado”, añadió Tarantino.