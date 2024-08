En medio de la polémica que enfrenta por su ausencia en la obra “Perfume de Gardenia”, Pablo Montero dio de qué hablar una vez más tras revelar que Luis Miguel lo ayudó cuando sufrió un accidente mientras esquiaba. El actor relató que “El Sol” fue la única persona que se detuvo en medio de la montaña para auxiliarlo calificando como “extraño” el encuentro.

Pablo Montero revela que Luis Miguel lo ayudó en Aspen

En entrevista para el programa “Ventaneando”, Pablo Montero habló del sorpresivo encuentro que tuvo con el intérprete de “La Incondicional” en Aspen, Colorado, y cómo fue que lo ayudó cuando tuvo un incidente mientras esquiaba. Relató que ambos llevaban trajes especiales para la nieve, por lo que al retirarse el casco quedo en shock al saber que se trataba del cantante.

Sigue leyendo:

Pablo Montero revela que Luis Miguel lo ayudó cuando sufrió un accidente esquiando. Foto: IG @pablomoficial

“Yo estaba en Aspen con 25 años haciendo snowboard y de repente me caigo y volteo para atrás para ver si no venía nadie y la persona que venía se frenó. Se me hizo conocido y le dije: ‘Eres Mickey’ y me dijo ‘sí, ¿quién eres?’ (…) Cuando estás con él sólo es muy amable”, relató el también actor generando todo tipo de comentarios de los conductores en el programa que bromearon con la anécdota.

Pablo Montero participa en un videoclip de Luis Miguel

El cantante indicó que en aquel encuentro fue invitado por “El Sol” para participar en el videoclip de la canción “La media vuelta” estrenada en 1994, proyecto en el que también participaron grandes estrellas como Juan Gabriel, Lola Beltrán, Amalia Mendoza, Katy Jurado, Carlos Monsiváis, Ofelia Medina y José Alfredo Jiménez Jr.

Este último relató en una entrevista para “De primera mano” que su aparición en el videoclip fue algo que los tomó por sorpresa, pues la mayoría de ellos pensaba que estaban ahí para una reunión entre amigos. Fue hasta vieron las cámaras que supieron de qué se trataba, aunque no se negaron a ser parte del proyecto con Luis Miguel.

“Cuando nos dimos cuenta ya todos estábamos involucrados en el video. Fue una sorpresa que nos dio Pedro porque realmente no esperábamos estar todos ahí y que Luis Miguel fuera de mesa en mesa a abrazarnos, a cantar el pedacito de la canción”, recordó Alfredo Jiménez Jr.