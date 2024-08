Brigitte Bozzo sufre lesión durante una prueba en LCDLF y Ricardo Peralta se burla de ella

Como cada semana, los jugadores de “La Casa de los Famosos México” participan en pruebas para conocer al líder de la semana y obtener el presupuesto total para los insumos. Sin embargo, Briggitte Bozzo dio a conocer que sufrió una lesión en un oído y no todos sus compañeros lo comprendieron, especialmente Ricardo Peralta porque se burló de ella.

Hoy 27 de agosto de 2024, los participantes del reality show de Televisa realizaron una prueba en la alberca que el equipo de la producción instaló en el jardín. Como parte del reto, los jugadores tuvieron que vestirse de negro y colocarse unas botargas en forma de hamburguesa para nadar de un extremo a otro.

Sigue leyendo:

La estilista de Briggitte Bozzo exhibe que “La Casa de los Famosos México” la vetó por supuesto complot

Es “Team Mar”: así defiende Belinda a Karime Pindter de las críticas que recibe en “La Casa de los Famosos México”

Qué lesión sufrió Briggitte en “La Casa de los Famosos México”

En plena prueba para ganar el presupuesto total, Briggitte Bozzo, de 23 años de edad, sufrió una lesión en el oído derecho, lo que confirmó luego de que concluyó el reto. La famosa abordó el tema frente a Arath de la Torre, Gala Montes y Sian Chiong, quien dijo que el oído derecho le sangró.

Ricardo Peralta se burla de Brigitte Bozzo y lo critican en redes sociales

“Es que así me pasa, hasta en el avión con la presión”, expuso la actriz venezolana, quien por este motivo ya no quería participar en la prueba. En tanto, el generador de contenido Ricardo Peralta desaprobó la postura de la venezolana, ya que en el vestidor expresó “pero se vio más disposición tuya que de Brigitte, o sea, Brigitte de que ‘ya no quiero’” al hablar con Karime Pindter.

Briggitte Bozzo participó en la prueba para el presupuesto semanal y sufrió una lesión en el oído derecho. Foto: captura de video X.

“Nada más era de que ‘wey, ya, pasas una y vas’”, agregó Ricardo Peralta, quien fue respaldado en su postura por el youtuber Adrián Marcelo, quien dijo “exacto”. Debido a que los videos de la prueba y las reacciones de Briggitte Bozzo y Ricardo Peralta ya son tendencia en X, red antes llamada Twitter, usuarios lanzan críticas contra el generador de contenido conocido como “Torpecillo”.

“Puede haber lesiones en los oídos y la cabeza”, comentó una cibernauta, mientras que otra confirmó esto y escribió “basta de tonterías. La razón por la que no quería continuar era porque le dolían los oídos y la cabeza, no por ningún adorno adicional”. Por lo mismo, otras personas piden “priorizando su salud y bienestar en el desafío”, a fin de que Brigitte Bozzo reciba atención médica y sus compañeros no desacrediten su malestar físico.