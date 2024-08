Tras posicionamiento, Arath de la Torre lanza comentario sobre la fortuna de tener hijos frente a Adrián Marcelo, ¿fue indirecta?

¡La polémica no para! Luego que Sabine Moussier se convirtió en la nueva eliminada de La Casa de los Famosos han sido muchos los detalles que se comentan en redes sociales y, por supuesto, dentro de las paredes del hogar más popular de México en estos momentos. Uno de ellos y que ya es tendencia en redes sociales es que durante la cena tras la Gala de Eliminación, Arath de la Torre habló sobre sus hijos y fans aseguran que uno de sus comentarios fue indirecta hacia Adrián Marcelo.

Al igual que cada domingo tras despedirse de alguno de sus compañeros, el resto de participantes se sentó a cenar y a volver a convivir luego de los comentarios previos con los que todos se posicionaron en contra de alguno para hacerle saber que ya no lo quieren en la casa. Entre los momentos más comentados de anoche están las palabras de Adrián Marcelo contra Arath de la Torre en las que habló de su vida privada, así como el llanto por crisis de ansiedad que sintió el conductor al ver un video de sus hijos.

Luego de este duro momento para el amigo de Andrea Legarreta, poco a poco se fue tranquilizando, especialmente cuando vio que la eliminada de la noche no fue Gala Montes, sino Sabine, lo que permitió que una semana más el Cuarto Mar quedara intacto. Y durante la cena todos comenzaron a hablar de lo vivido minutos antes, fue cuando Arath de la Torre volvió a recordar cómo vio a sus hijos y lo mucho que lo conmovió, pero dijo algo en particular que en Internet fue tomado como una indirecta al influencer.

Así se vivió el posicionamiento. (Foto: IG @lacasafamososmx)

Arath de la Torre dice que tener hijos es una fortuna, ¿indirecta para Adrián Marcelo?

Uno de los clip más virales este lunes y que ocurrió tras la gala de eliminación del 25 de agosto, muestra cómo se encuentran cenando todos los participantes y mientras tanto Arath de la Torre se sincera ante Ricardo Peralta, Sian Chiong y Adrián Marcelo. Allí recuerda que logró ver a sus hijos por medio del video previamente grabado y con el que la producción intentó darle un brazo a cada uno de los nominados.

"Yo los vi, no puedo güey. Cuando tienes la fortuna de tener hijos te cambia la vida", dijo Arath de la Torre frente a Adrián Marcelo.

La declaración se hizo viral en redes sociales, donde los internautas aseguraron que el comentario del conductor tenía como dedicatoria al influencer, quien en los primeros días del reality le confesó a Shanik Berman que no puede tener hijos pese a lo mucho que él y su esposa lo han intentado. Tras la viralización del clip, los fans del programa aseguraron que aunque podría tratarse de un golpe bajo, tiene derecho a defenderse por todo lo que el youtuber le ha dicho en estas semanas.

"Aquí el bello momento donde Arath le tira el comentario sobre los hijos al estéril seco hdp de AM Tío Arath sembró, cosechó, preparó, devoró, escupió, pisoteó y sepultó al adicto jajajaja", "México lo pensó y Arath lo dijo", "yo creo que no lo hizo por Adrián, lo dijo porque realmente sus hijos son su fortaleza", "El mayate AM va a decir que Arath es pasivo agresivo por hacer esos comentarios", son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Adrián Marcelo reacciona al comentario de Arath de la Torre sobre tener hijos

Una vez dentro de sus respectivos cuartos, el equipo Tierra habló sobre lo sucedido a lo largo de la noche; las palabras que especialmente se hicieron tendencia fueron las de Adrián Marcelo, quien dijo que si Arath de la Torre sacaba como jugada el que él no puede tener hijos para usarlo en su contra, sería el conductor quien quedaría mal. De acuerdo con sus fans, lo anterior fue la mayor prueba de que sí escuchó lo que se dijo en la cena y no le tomó importancia.

"El que se va a ver sumamente mal poniéndose a mi nivel diciéndome que no puedo tener hijos va a ser él porque a mí no me hace lo más feliz", dijo el youtuber, aunque Sian Chiong afirmó que Arath jamás diría algo como eso para no quedar mal. "Yo se lo voy a decir en un posicionamiento. Sé que te mueres por decirme, por resaltar mi incapacidad para tener hijos, Arath, si tener hijos en verdad cambiara, tú serías otro, hasta tus propios hijos te dicen 'papá, ve a terapia'. Yo sólo estoy usando las cosas que dice aquí que se quiere lucir".

Adrián Marcelo revela que no puede tener hijos

Fue durante los primeros días dentro de La Casa de los Famosos México cuando Adrián Marcelo confesó que él y su esposa Karina han intentado tener un hijo, pro hasta ahora han tenido problemas para concebir un bebé. En estos momentos el influencer era uno de los favoritos del programa por lo que logró mucha empatía con los fasns, algo que se rompió con el paso de los días.

"Estoy intentándolo, pero no se está pudiendo. Hay motilidad en mis espermas, pero al parecer hay un tema de baja carga ovárica; fuimos a una clínica muy buena. Como hombre es bien difícil porque ves a tu mujer con ese anhelo y la ves sufrir y te pega mucho porque es una carga muy pesada", le dijo a Shanik Berman antes de agregar que incluso han pensado en llegar a la adopción, pues el anhelo que tienen es tener un hijo.