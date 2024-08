Esta fue la reacción de la esposa de Arath de la Torre al verlo llorar y a punto de abandonar La Casa de los Famosos

La noche de ayer en La Casa de los Famosos México fue una gala llena de emociones y llanto. Arath de la Torre protagonizó el momento más emotivo del programa después de quebrarse en llanto tras ver en un video a sus hijos y quien no pudo evitar empatizar con el fue su esposa Susy Lu, quien se encontraba en el foro y de inmediato reaccionó al ver a su esposo destrozado.

Los cuatro nominados de la noche fueron sorprendidos con un video de sus familiares en el que les deseaban lo mejor y los alentaban a seguir adelante. Gala Montes, Mario Bezares, Sabine y Arath no pudieron contener las lágrimas de ver a sus allegados, pero esta situación conmocionó más a de la Torre, pues incluso intentó abandonar el programa.

Así fue reacción de Susy Lu al ver llorar a su esposo Arath de la Torre

En redes sociales comenzó a difundirse el momento en el que Arath desborda en llanto mientras su esposa Susy Lu se encontraba con los otros familiares de los nominados y también le ganaron las emociones, llevó sus manos al rostro en señal de desesperación, incluso se puede ver que empieza a elevar su respiración de la angustia de ser sufrir a su marido.

Quien estuvo en todo momento sosteniendo su mano y consolándola fue Brenda Bezares, esposa de Mario Bezares. Al verla tan preocupada y angustiada por su esposo, la tomó del brazo y trató de calmarla. Susy Lu le agradeció por el apoyo que le brindó en esos momentos de incertidumbre en los que pensó que Arath saldría de la competencia.

Al conductor le removieron sentimientos cuando vio el video de sus hijos, y aunque Galilea Montijo trató de calmarlo y le decía que la grabación era para motivarlo y seguir adelante, el conductor estaba rotó en llanto, incluso parecía no escuchar a nadie, mientras lloraba se tomaba el rostro y por un momento bajó del escalón y dijo que ya no podía más pero Gala Montes trató de calmarlo para que no saliera del programa.

"Yo ya no puedo, no puedo con los juegos, no puedo con este juego sucio, no puedo con estos golpes, que me disculpe el público estas son unas bajezas, no puedo, no puedo, no puedo, prefiero ganármelo de otra manera, siempre por la derecha", dijo visiblemente alterado.