Tenoch Huerta se quiebra y confiesa lo difícil que ha sido sobreponerse a los señalamientos de abuso sexual

Tenoch Huerta reapareció públicamente en México después de más de un año de estar fuera de la vida pública luego de las acusaciones de presunto abuso por parte de la saxofonista María Elena Ríos. Cabizbajo y titubeante, el actor mexicano confesó que continúa muy afectado tanto en el terreno emocional, laboral y personal, a raíz de los señalamientos de supuesta agresión sexual en su contra.

“A nivel personal, si es algo que efectivamente te golpea y que, ¡híjole!, si te soy honesto… ahorita que estoy con ustedes, después de más de un año de no dar entrevistas y demás, siento efectivamente que es algo que se rompe dentro de ti”, expuso Huerta.

Con la voz entrecortada y a punto de romper en llanto, Tenoch manifestó: “Y, bueno, pues hay gente a la que siempre uno se está, pues toda la vida he tratado de apoyar, ¿no?... Pero sí, definitivamente el poder de una mentira puede destruir y te puede calcinar y te puede... derribar”.

Sin temor al qué dirán, el artista de 43 años explicó lo mucho que le afectó toda esta situación tanto en el ámbito personal como en el profesional.

“Mira, ha sido desde lo laboral, ¿no? Desde la pérdida de trabajos, que me juzgaron sin nada, ¿sabes? Y simplemente bichos en redes sociales son capaces de destruirte la vida, perder trabajos, he perdido amigos, mi familia se ha visto muy lastimada”, señaló.

Acto seguido, Huerta confesó que tuvo que buscar ayuda profesional para sobrellevar este escenario adverso en el que se ha visto envuelto en los últimos meses.

“Estoy en terapia psicológica, en terapia psiquiátrica, también he hecho trabajo de grupo, afortunadamente tanto mi familia como mis amigos, pues verdaderos amigos, están aquí, se quedaron cerca”, dijo ante medios como Venga la Alegría.

Por último, Tenoch aclaró los motivos por los que decidió alejarse del medio artístico tras las delicadas acusaciones en su contra, e incluso reveló que su vida estuvo en riesgo.

“Mi equipo legal, tanto en México como en Estados Unidos, me dijeron, no, a ver, espérate, las cosas funcionan así, si alguien te acusa de algo tiene que probarlo, y si no lo puede probar, entonces no hay acusación. Tú tienes que mantener la calma y esperar. Tomó las medidas legales necesarias, son como candados, protecciones, porque yo había recibido ya unas amenazas de esta persona, recibí unos mensajes que eran muy intimidatorios”, detalló.