Famosa Chef internacional tiene cáncer en la lengua, pero renunció al tratamiento para que se la extirpen

Shirley Chung, la chef que cautivó al público con su creatividad culinaria en "Top Chef", ha dejado una huella imborrable en la gastronomía estadounidense gracias a las aportaciones de origen chino que ha hecho en restaurantes donde trabajo y ahora en el que maneja y es de su propiedad.

Más allá de los fogones, Chung ha demostrado ser una mujer multifacética, involucrada en diversos proyectos como cocinera, chef o ejecutiva y siempre dispuesta a compartir sus conocimientos. Lamentablemente se acaba de revelar su diagnóstico de cáncer de lengua, un desafío que intenta enfrentar sin perder una de las partes que más ama de su vida, su lengua, donde los sabores tienen un primer contacto.

Sigue leyendo: Ricardo Peralta elimina su Instagram tras escándalo por discusión con Arath en "La Casa de los Famosos"

A través de las redes sociales, informó que desde el año pasado tiene muchos problemas dentales, incluso se mordía la lengua con frecuencia, hasta que al extraerle algunos dientes, los doctores se dieron cuenta de que no solamente era una problema con su dentadura, en realidad tiene un tumor en la lengua, es un cáncer en etapa 4.

"Estaba muy tranquila cuando los médicos me dieron la noticia: como chef, siempre he prosperado bajo presión. Estaba extremadamente concentrada en realizar todas las pruebas y exploraciones lo más rápido posible para poder comenzar con los planes de tratamiento. El domingo 2 de junio, el Dr. Ho, mi oncólogo principal, me llamó para discutir los planes de tratamiento. Me derrumbé, lloré, traté de ordenar mis pensamientos y hacer preguntas, pero físicamente no podía, todo lo que escuché fue extirpación 100% de tu lengua"