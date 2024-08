Arath de la Torre traiciona a Faisy y revela la razón por la que Mariana Echeverría salió del programa "Faisy Nights"

Mariana Echeverría es una de las integrantes más polémicas y populares de La Casa de los Famosos, la conductora es uno de los objetivos principales del cuarto Mar debido a que ha tenido diversas confrontaciones con sus integrantes. Y justamente en el cuarto Mar, sus integrantes: Karime Pindter, Briggitte Bozzo, Gala Montes, Mario Bezares y Arath de la Torre se encontraban comentando las actitudes que su parecer son poco amables de su compañera.

El conductor del programa Hoy, señaló que se encontraba usando la aspiradora y que hasta ella le dijo que se apurara en un tono grosero, fue entonces cuando Arath decidió confesarse con sus compañeros y les dijo “yo prometí no iba a hablar de nadie que estuviera afuera”, inició para después comentar que sabe la historia de Faisy y “confirma lo que estamos viviendo, no voy a decir nada más”.

Mariana Echeverría asegura que es una persona muy directa Foto: Instagram marianaecheve

Sigue leyendo:

Muere legendario conductor de la televisión latinoamericana de bronconeumonía

Mariana amenaza con golpear a Arath de la Torre solo por que no le gusta su comida: "le voy a partir la..."

Arath de la Torre revela la razón por la que se pelearon Faisy y Mariana Echeverría

Sus compañeros y el esposo de Brenda Bezares le pidieron que contara la historia pero él tajante declaró que no diría más aunque respondió revelando más detalles del distanciamiento entre ambos conductores “el programa se llama Faisy Nights ok, no voy a decir nada más”.

Faisy no ha querido tocar el tema Foto: Instagram faisirrito

Y añadió “todo lo que yo estoy viviendo ahorita coincide con lo que Faisy platicó conmigo y discúlpame compadre no estoy diciendo nada”, afirmó Arath de la Torre.

Añadió que la exconductora de “Me Caigo de Risa” debería tener mucho cuidado porque hasta sin trabajo se podría quedar y que no se lo desea porque tiene un hijo pero que con esas actitudes podría pasarle eso.

“Pónganmela en la placa": Arath de la Torre sobre Mariana Echeverría

“Yo se la historia del lado de Faisy y espero no estarlo metiendo en un problema. me lo contó en corto bien. como un caballero…pero todo lo que estamos viviendo ahorita paso allá y pues el programa se llama Faisy Nights”, dando a entender que el distanciamiento entre ambos conductores habría sido porque Mariana Echeverría querría robar protagonismo y por presuntos malos modos.

Arath de la Torre aseguró que el equipo Mar está más fuerte que nunca y que los de su equipo tampoco la querían “pónganmela en la placa… va a volver a ganar Mar”, sostuvo el actor.