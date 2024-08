Doctores, empleados y narcotraficantes: quiénes son los detenidos por la muerte de Matthew Perry

El caso de la muerte del actor Mattherw Perry parece llegar a algún puerto. Autoridades de los Estados Unidos dieron a conocer en fechas recientes la detención de cinco personas que fueron acusadas directamente del homicidio del intérprete del siempre hilarante Chandler Bing.

Perry murió el día 28 de octubre de 2023. Los resultados de la autopsia dieron a conocer que se trató de una muerte provocada por los efector agudos de la Ketamina, droga a la que era adicto e intentaba recuperarse, pero su lucha fue aprovechada por los detenidos, de acuerdo con el informe.

Ahora tendrán que enfrentar cargos como conspiración para distribuir ketamina, distribución con resultado de muerte y falsificación de registros durante una investigación federal, confirmaron medios locales. De acuerdo con el fiscal, estaban más interesador en sacar provecho de su persona que de cuidarlo.

¿Quiénes son los detenidos por la muerte de Matthew Perry?

Jasveen Sangha, quien es reconocida como "la reina de la ketamina", es una mujer del barrio de North Hollywood en San Fernando, lo que encontraron en su casa fue un emporio de venta de drogas. Fueron decomisadas en el lugar 9 cápsulas de ketamina líquida, casi 2 mil pastillas de metanfetamina, hongos alucinógenos, cocaína y fármacos, indicaron periodistas de la BBC.

Salvador Plasencia es el otro detenido, un médico de urgencias que aparentemente se dedicaba a vender la ketamina de manera ilegal. Sin embargo, este sujeto conocía bien la adicción de Perry, pero a pesar de ello le siguió dando el producto para alimentar su abuso de sustancias.

Plasencia estaría asociado con otro médico llamado Mark Chávez, quien aparente fue el segundo conspirador de la muerte de Perry, pues ambos se habían mandado mensajes para supuestamente conocer hasta dónde estaría dispuesto a llegar el actor en cuando al pago de dicha droga. Ya se declaró culpable de los cargos en su contra.

Los últimos que cayeron son Kenneth Iwamasa, su asistente personal, quien asumió la responsabilidad. Lo acusan de haber sido cómplice en la entrega de medicamentos, e incluso lo señalan de habérsela suministrado él mismo sin tener alguna formación en medicina.

También se declaró culpable Eric Fleming, persona cercana a Perry que estaría acusado de los mismos cargos que el anterior. Fue quien borró todos los mensajes que se mandaba con Sangha, por lo que habría entorpecido la investigación a cargo de las autoridades federales.

¿Quién era Matthew Perry?

Matthew Langford Perry fue un actor estadounidense, reconocido mundialmente por su papel como Chandler Bing en la exitosa serie de televisión "Friends". Su interpretación del sarcástico y divertido amigo de Rachel, Mónica, Phoebe, Joey y Ross lo catapultó a la fama internacional.

La carrera de Perry comenzó en la década de los años 80 con pequeñas participaciones en series y películas. Sin embargo, fue su papel en "Friends" el que definió su trayectoria. Durante las diez temporadas que duró la serie, Perry se convirtió en uno de los actores más queridos y reconocidos de la televisión. Su química con sus compañeros de reparto y su talento para la comedia lo convirtieron en un ícono de la generación.

Más allá de "Friends", Perry tuvo una carrera sólida en el cine y la televisión. Participó en películas como "Fools Rush In" y "The Whole Nine Yards", y en series como "Studio 60 on the Sunset Strip" y "Mr. Sunshine". A lo largo de su carrera, Perry enfrentó públicamente sus adicciones a las drogas y al alcohol, lo que generó gran empatía entre sus fans.

Lamentablemente, Matthew Perry falleció el 28 de octubre de 2023 a los 54 años. Su partida dejó un gran vacío en el mundo del entretenimiento y en el corazón de millones de fans que lo recordarán siempre. El actor tuvo una dura lucha en contra de las adicciones.