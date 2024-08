Hermana de Gala Montes le responde a Gomita por decir que la actriz no había estudiado: "mi hermana habla dos idiomas"

Luego que se viralizó un comentario que Araceli Ordaz, mejor conocida como “Gomita” hizo sobre el nivel de estudios de Gala Montes, seguidores de la actriz recordaron que la influencer entre lágrimas confesó que solo tiene estudió hasta la secundaria y que su padre la obligó a mentir y decir que tenía una licenciatura.

Y es que “Gomita” quiso humillar a Gala Montes con un desatinado comentario, al asegurar que ella no tenía por qué pelear con alguien que no tenía papeles, refiriéndose a una carrera universitaria, debido a esto es que Beba Montes, hermana de la actriz ya contestó a la influencer y se le fue con todo.

Beba salió en defensa de su hermana.

Foto: IG @labebamontes

Hermana de Gala Montes arremete en contra de Gomita

Fue a través de sus redes sociales que Beba Montes, hermana de la actriz de telenovelas salió en defensa de Gala, luego que Gomita y el resto de los participantes de La Casa de los Famosos México se han burlado en diversas ocasiones que la pelirroja no cuenta con una carrera universitaria y que no estudió de manera formal actuación.

Fue así como Beba Montes decidió de una vez por todas poner un alto a estos ataques, pues asegura que su hermana no tuvo la oportunidad de estudiar una licenciatura como cualquier otra persona debido a que la carga de trabajo de la actriz no se lo permitió, sin embargo, a lo largo de todos estos años sí se ha preparado, pues, habla varios idiomas y tiene un diplomado.

“¿Qué es esa mam…de la Gomita?, de ‘hay yo peleándome con alguien que no tiene estudios, yo soy licenciada en comunicaciones’, mi amor, mi hermana habla dos idiomas perfectamente, mi hermana estudió un diplomado de Negocios Internacionales en Vancouver…”, comienza a decir Beba

Gala ha sido criticada por no tener estudios formales

Foto: Ig @galamontes

Seguido de esto, la hermana de Gala Montes dejó claro que aunque la actriz no tenga una licenciatura, se encuentra mucho más preparada que ella, pues lo ha demostrado durante todo este tiempo en el reality show en donde en más de una ocasión Gala ha dejado en vergüenza a Gomita, sin tener que hacer esfuerzos.

“...pende$%&/ no es, créeme mi hermana no tuvo tiempo de estudiar una licenciatura porque su trabajo no se lo permitió, pero mi hermana no se quedó picándose los mocos, eh, mi hermana te viste de payaso en dos segundos y te saca a chin%&/ a tu madre como ya lo hemos visto todo el juego, mira, cállate el hocico” finalizó Beba Montes

¿Qué dijo Gomita sobre Gala Montes?

La controversia estalló cuando Gomita, durante una conversación con otros participantes en el cuarto tierra de 'La Casa de los Famosos México', ahí presumió de tener un título en Ciencias de la Comunicación. En la charla, hizo alusión a que no debería “pelear con alguien sin papeles”, en referencia a Gala Montes, dado que Sian había afirmado previamente que la actriz no había cursado estudios universitarios.

Poco después, los seguidores del reality show desenterraron una entrevista con Silvia Olmedo de enero de 2023, en la que Gomita admitía no haber terminado ni la preparatoria ni haber obtenido una licenciatura. Esta revelación contradice su afirmación de tener un título académico, generando una ola de críticas en las redes sociales.

Gomita dice ser “licenciada” pero entre lágrimas confesó solo tener la secundaria

En entrevista con Silvia Olmedo en 2023, Gomita confesó que había mentido sobre su nivel educativo debido a la presión social. Aceptó que solo había terminado la secundaria, y que había exagerado su formación académica en redes y medios para no ser juzgada. Este detalle, que podría haber sido un asunto menor en otro contexto, pero se convirtió en un tema polémico cuando Gomita intentó usarlo como un argumento de descalificación contra Gala Montes en el reality show.

En el emotivo clip, Gomita lloraba mientras decía: “Hasta la secundaria, y tuve que decir en medios y redes que había terminado hasta la universidad y obtenido mi maestría en Ciencias de la Comunicación. No me dejaban expresar que solo terminé la secundaria porque eso me ponía en una mala posición. Preferían que trabajara en lugar de continuar mis estudios.”