Erika Buenfil revela que se hizo pipí en la ropa tras haber acudido a rescatar a su hijo Nico, ¿qué pasó?

Una de las estrellas más queridas no solo de la televisión mexicana, sino de las redes sociales, es sin duda alguna la actriz Erika Buenfil a quien también la conocen como “la reina del Tiktok”, debido a su popularidad en esta plataforma en donde comparte no solo los trends más populares, sino sus “stories times” de lo que le sucede día a día.

Tal y como ocurrió hace unas horas, pues la actriz de telenovelas narro una aventura más que vivió a lado de su hijo Nico Buenfil, pues la protagonista de muchas historias, reveló que manejó varias horas por ir a auxiliar a su primogénito, sin embargo, no pudo más y terminó haciéndose pipí en los pantalones.

La bella rubia tuvo que orinar en su ropa

IG @erikabuenfil50

Fue a través de su cuenta de Tiktok en donde Erik Buenfil narró todo lo que ocurrió la noche de anoche, pues la protagonista de telenovelas, reveló que su hijo Nico le habló para pedirle ayuda, pues, una de sus llantas se había ponchado y no traía herramientas para cambiar el neumático.

Debido a lo anterior es que “La Reina del Tiktok” manejó una larga distancia hacia donde estaba su hijo, sin embargo, al llegar se dio cuenta de que ella tampoco traía la herramienta necesaria para arreglar la llanta ponchada del “chavalín” como le dicen de cariño en redes sociales a Nico.

Erika acudió a auxiliar a su hijo.

Pese a lo anterior, Erika Buenfil tenía una preocupación a un más grande, pues debido al clima y a la larga distancia que manejo, su cuerpo pedía ir al baño y hacer pipí, pero estaban lejos de un inodoro para que la actriz pudiera hacer sus necesidades, así que no pudo más y decidió no forzar más a su cuerpo y hacerse sobre su ropa.

“… Ahora queremos un gato y el de los seguros no contesta (risas), pero el tema de la pipí, me bajé del carro… Yo no aguantaba más, eso que están pensando, me bajé del carro y me hice pipí en la ropa”, contó Erika Buenfil