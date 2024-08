César Bono revela que enfrentó grave problema de salud por peligrosa bacteria: “Sentí que me iba a morir”

César Bono es uno de los actores más destacados en televisión y teatro, ante esto los rumores sobre su estado de salud han encendido las alertas entre sus fans. El histrión, de 73 años, aclaró que actualmente se encuentra bien de salud, pero recordó el grave problema que enfrentó debido a una peligrosa bacteria en la boca por la que estuvo hospitalizado durante varios días y por la que pensó que moriría.

César Bono revela que enfrentó grave problema de salud por peligrosa bacteria

En un encuentro con los medios retomado por el programa “De primera mano”, César Bono habló sobre el problema de salud que tuvo hace algunos años provocado por una peligrosa bacteria en la boca. El actor recordó que presentó síntomas graves mientras se encontraba en una obra de teatro, por lo que fue llevado de emergencia a un hospital y fue gracias a un especialista que descubrieron que se trataba de una peligrosa bacteria.

Sigue leyendo:

Game of Thrones: actor de Jon Snow es detenido por la policía y quedó libre a cambio de un spoiler de la serie

Detienen a participante de Exatlón tras rescatar a mujer de ser violada; lanzó su camioneta contra el agresor

“Sentí que me iba a morir, nunca me he desmayado y en escena sentí que me iba a caer (…) Me trató un doctor que su especialidad era cuello, cabeza y boca, me explicó que por esas bacterias te puedes morir porque al estar en tu boca, que es húmeda y con una temperatura especial, se desarrolla a lo canijo, o sea, no hay nada que la ataque. Me revisaban de todo y me decían ‘no tienes nada’ y yo decía ‘cómo no tengo nada si siento que me está llevando el tren’, pero aquí estoy”, dijo el también comediante.

César Bono revela tener problemas de movilidad tras accidente cardiovascular

En entrevista para el ya mencionado programa, hace tan sólo unos días el actor que da vida a Frankie Rivers en la serie de comedia "Vecinos" señaló tener problemas de movilidad debido al accidente cardiovascular que sufrió en 2022. Bono aclaró que esto no le impide continuar con su pasión sobre el escenario, por lo que continúa realizado con éxito proyectos en importantes obras de teatro.

En 2018 el actor se debatió entre la vida y la muerte debido a que sufrió un infarto al miocardio y ocho cerebrales. “Me dieron ocho infartos y nadie da crédito, empezaron en la noche y acabaron en la mañana del día siguiente, no es exageración. Le dijeron a mis hijos que me trataran bien porque ya me iba a ir a la ching***, pero aquí estamos. Estoy en terapia de todo: toques eléctricos, acupuntura, ejercicios… Lo que perdí en la una noche llevo años tratando de recuperarlo, pero no se puede”, dijo a la revista TVyNovelas.