Adrián Marcelo vuelve a lanzar amenazas de agresión física en contra de Briggitte en La Casa de los Famosos

Adrián Marcelo vuelve estar en el ojo del público después de que hiciera algunos comentarios violentos en contra de Briggitte, ya tuvo que pedir disculpas una vez por su comportamiento con Gala Montes y las redes sociales estallaron en su contra, pidiendo su expulsión e incluso que enfrente a la justicia.

Esta vez habría bromeado con utilizar aceite hirviendo para aventárselo a Briggitte Bozzo, con quien ha demostrado que no tiene un trato cordial necesariamente, además de que forman parte de cuartos y equipos diferentes, también aseguró que sería capaz de patearla con tal de tener rating.

De acuerdo con los usuarios, estaba hablando todo el equipo en clave para saber a quiénes van a nominar durante la siguiente gala de nominación. Supuestamente también habría lanzado estas amenazas en contra del staff de La Casa de Los Famosos, pero hasta el momento no ha habido una sanción en tu contra.

Adrián Marcelo no deja las polémicas atrás. Crédito: Instagram oficial

Adrián Marcelo habría lanzado nuevas amenazas en contra de Briggitte Bozzo

Estas fueron sus palabras: "Y tú ya tienes que tener agua hirviendo para aventársela en la cara, el ministerio van a venir por mí, me van a llevar, pero desde afuera, ya en las galas, esposado, voy a estar diciendo que no es justo. Esa es la estrategia, aceite con yogurt para que se les quede viscoso y no puedan recuperarse los del staff"

"Ya después le van a meter dos patadas a Briggitte, es bien importante que sea aquí en el diafragma, es bien importante, ya cuando me lleven yo así, seguro va a ser el pico más alto de rating en la historia de este programa", complementó.

¿Quién es Adrián Marcelo?

Adrián Marcelo es un conductor de televisión que comenzó a ganar fama por sus participaciones en la pantalla chica de Monterrey, Nuevo León. Con el paso del tiempo comenzó a crecer su canal de YouTube, dedicándose mucho más a su carrera por las redes sociales.

Hoy por hoy es uno de los influencers más poderosos de los últimos años. Tiene millones de seguidores y sus videos tienen muchas reproducciones. Lo mismo sea Radar o sus podcast, y algunas colaboraciones con otras personalidades de la comedia como Iván "La Mole", está en uno de sus mejores momentos de visibilidad.

Adrián Marcelo nació el 6 de abril de 1990, y fue estudiante de la carrera de psicología, graduado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero no ejerce. También tiene un posgrado en Negocios Internacionales por parte de la Universidad Regiomontana. También tiene un diplomado en Programación Neurolingüística.