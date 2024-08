Con pasarela y bailes, los habitantes del cuarto Mar cumplen su promesa tras lograr su salvación: VIDEO

La Casa de los Famosos, uno de los programas más vistos en la televisión mexicana, sigue sorprendiendo a su audiencia con momentos únicos y prometedores. Arath de la Torre y Mario Bezares cumplieron una promesa que hizo reír y alegrar a los espectadores, transformándose en mujeres tras salvarse de la eliminación.

El compromiso surgió en el cuarto Mar, donde Arath de la Torre y Mario Bezares, junto con Karime Pindter, Briggitte Bozzo y Gala Montes, hicieron una promesa peculiar. Si el público los salvaba de la eliminación, las mujeres aparecerían en bikini durante la gala de El 5, mientras que Arath y Mario se vestirían de mujer en La Casa de los Famosos México.

Fue un momento muy divertido. Foto: @El 5 / YouTube.

La Casa de los Famosos: ¿cómo fue el divertido momento?

Tras la eliminación de Potro el domingo 11 de agosto, los integrantes del cuarto Mar cumplieron su palabra. Con la ayuda de Briggitte, Karime y Gala, los comediantes se transformaron por completo, generando una ola de reacciones en la casa y entre los televidentes. Así nacieron "Rita" y "Olga".

A todos les pareció muy gracioso. Foto: @El 5 / YouTube.

Gala Montes, sorprendida y divertida, comentó: “Qué bien estás quedando”, al ver a Mario Bezares completamente maquillado, quien bromeó diciendo que lo dejaron como "Gordolfo Gelatino" . Por otro lado, Arath de la Torre aplaudió el trabajo de Briggitte Bozzo, asegurando que parecía "Isabel La Católica".

¿Cómo reaccionaron en La Casa de los Famosos?

La aparición de Rita y Olga no pasó desapercibida. Los integrantes del cuarto Tierra, incluido Diego de Erice, reaccionaron con sorpresa y risas. Mientras tanto, los comediantes, ya transformados, hicieron alarde de sus nuevos looks utilizando vestidos de sus compañeras. Arath bromeó sobre la talla del vestido, diciendo que no le cerraba, y Mario señaló que "se le notaba todo".

Finalmente, Mario Bezares, en su nuevo rol de Olga, presentó a las nuevas habitantes: “Ella es mi amiga Rita y yo soy la tía Olga”. La Jefa se rió y durante el enlace en la gala de El 5, Odalys Ramírez y Diego de Erice no pudieron contener su asombro y risa al ver a los comediantes transformados. "Esas señoras que están ahí, ¿quiénes son? A lo mejor son tías de alguien", dijo Odalys. Diego añadió: “Se les metieron dos señoras a la casa”.