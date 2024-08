Chingu Amiga fue hospitalizada de emergencia, este es el estado de salud de la influencer hoy 12 de agosto

Chingu Amiga alertó a sus seguidores tras revelar a través de sus historias en Instagram que este fin de semana fue llevada de emergencia a un hospital por complicaciones de salud. En el video, que más tarde fue eliminado, la influencer se mostró decaída y detalló que todo habría ocurrido tan sólo unas horas antes de su participación en VidCon México 2024 en el que se reunió con algunos de sus seguidores.

Chingu Amiga fue hospitalizada de emergencia

La influencer coreana compartió a través de sus redes sociales que estuvo hospitalizada la madrugada del domingo 11 de agosto. Aunque indicó que no se sentía del todo bien de salud, eso no le impidió cumplir con su compromiso de asistir a VidCon y reunirse con algunos de sus seguidores que ya la esperaban en el lugar del evento.

Chingu Amiga fue hospitalizada de emergencia horas antes de su participación en VidCon 2024. Foto: Captura de pantalla IG @chinguamiga

Aunque eliminó la historia de Instagram horas más tarde, este lunes brindó más detalles sobre su estado de salud y detalló que se encuentra descansando en su casa. La creadora de contenido no mencionó el motivo por el que fue hospitalizada y tampoco qué es lo que padece, sin embargo, recibió mensajes de apoyo de sus fans tras asegurar que se sentía “nerviosa” por no haber publicado videos en los últimos tres días.

“Chingus ahorita también ando mal, ando muy mal, pero ya me estoy recuperando poco a poco. Me puse muy nerviosa porque llevó tres días sin subir un video, nunca me había pasado esto en mi vida, pero la neta no pude, estoy nerviosísima, mañana sí subo”, indicó la influencer visiblemente mejorada.

Chingu Amiga habla de su estado de salud tras ser hospitalizada. Foto: Captura de pantalla IG @chinguamiga

¿Quién es Chingu Amiga?

Sujin Kim, como es el nombre de pila de la influencer, estudió la licenciatura en Economía en Seúl y en 2018 comenzó a trabajar para una compañía en Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, ante el nivel de estrés que sufría decidió incursionar en redes sociales, en entrevista para la revista GQ indicó que fue con un video en TikTok enseñando emojis lo que le dio gran popularidad y la motivó a seguir compartiendo contenido sobre cultura coreana.

Actualmente comparte videos de su experiencia viviendo en México, el shock cultural y algunos viajes acompañada de su familia, así como la de su novio, Rodrigo. En TikTok cuenta con más de 27 millones de seguidores; en Instagram supera los 12 millones de fanáticos y en YouTube tiene más de 11 millones de suscriptores.