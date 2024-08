Germaine Valentina rompe el silencio y niega ser amante de Cruz Martínez: "No es justo"

Cruz Martínez se convirtió en blanco de la polémica luego de que se destapara su supuesta infidelidad a Alicia Villarreal, aunque se había señalado a Germaine Valentina como la tercera en discordia fue ella quien aclaró los señalamientos en su contra. A través de un video compartido en redes sociales, la joven influencer negó tener una relación con el cantante y aseguró que tomará acciones legales por difamación.

Germaine Valentina niega ser amante de Cruz Martínez

En días recientes se filtraron fotografías en la que se observa a Cruz Martínez en una actitud romántica con una misteriosa joven en un club nocturno de Monterrey. Aunque el cantante no ha dado declaraciones al respecto, el programa de espectáculos “Ventaneando” señaló a Germaine Valentina como la supuesta amante del también productor, algo ante lo que la joven decidió no quedarse callada debido a los ataques que ha recibido a través de redes sociales.

Germaine Valentina niega ser amante de Cruz Martínez. Foto: IG @germaineoficial

“En los últimos días se me ha difamado fuertemente porque no dejan de salir noticias de algo muy bajo y muy asqueroso (…) No saben el daño que me están causando, yo no puedo, como quizás algunos otros artistas, ir a llorar a mi yate porque no tengo, gente, yo no ando promocionando canción, no ando haciendo gira, no soy famosa todavía, no ando generando dinero, yo estoy en la lucha, mi proyecto ni siquiera ha salido y ya me lo están queriendo hundir, destrozar y dañar mi imagen antes de que salga. No es justo una guerra ni una pelea así porque yo no tengo ni el poder, ni el dinero, ni las influencias, ni los contactos, ni la fama para pelear, lo único que tengo es la verdad”, dijo Valentina.

La también influencer puntualizó en que tomará acciones legales ante las difamaciones en su contra. “Respecto al chisme falso y asqueroso en el que me involucraron, esta es mi respuesta hacia la difamación a la que me están sometiendo. Ya me estoy asesorando con un equipo legal para ver qué acciones tomar”, escribió la joven junto al video compartido en su cuenta de Instagram.

Germaine Valentina tomará acciones legales por difamación y pide detener los ataques en su contra. Foto: IG @germaineoficial

Alicia Villarreal habla de su relación con Cruz Martínez

Ante la polémica que ha generado la supuesta infidelidad de Cruz Martínez, la cantante Alicia Villarreal no evitó ser cuestionada sobre su matrimonio y en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa “De primera mano” admitió una crisis en su relación. Aunque no dio más detalles al respecto, la intérprete dejó ver que se habría enterado a través de los medios de comunicación sobre la infidelidad.

“Estoy ahorita con una noticia que me acabo de enterar. De repente uno está trabajando y no sabes cómo procesar algunas cosas (…) Me voy a dar mi tiempo, me voy a sentar a platicar, es una relación adulta, somos dos adultos, hemos vivido muchas cosas, unas han sido ciertas otras no. No me sorprende, a todas las mujeres nos duele cuando sentimos que algo está mal. Tenemos una relación de mucho tiempo, una familia, hijos, pero también soy una mujer madura”, dijo la cantante.