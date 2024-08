Arturo Carmona muestra su apoyo a Alicia Villareal luego de la presunta infidelidad de Cruz Martínez

Alicia Villarreal ha sido el tema de conversación favorito de las redes sociales en los últimos días, pues luego de estar en una controversia junto a Cruz Martínez. Ya que el productor e integrante de los “Kumbia Kings” habría sido captado siendo infiel con una mujer en un centro nocturno.

Por lo que el famoso programa “Ventaneando” se acercó Alicia Villarreal para corroborar el hecho, así que al preguntarle sobre la situación con Cruz Martínez, la cantante vivió un momento horrible frente a las cámaras, pues al parecer no estaba al pendiente de ese tema, por lo que se dispuso a no dar declaraciones.

Sigue leyendo:

Maryfer Centeno explota contra Potro por estrategia para generar inseguridades a Mario Bezares: "es indignante"

LCDLF México: ¿Mariana Echeverría será la tercera eliminada? Filtran supuestas pruebas

Así fue que al ser cuestionada, Alicia Villarreal no supo reaccionar de la mejor forma, por lo que decidió decir unas palabras y retirarse de las preguntas de la prensa, dejando un momento incómodo ante las cámaras, volviéndose un momento viral en redes sociales y alertando a sus fanáticos.

“Ahorita estoy con una noticia que me acaba de enterar. De repente uno está trabajando y no sabes cómo procesar algunas cosas. Tengo muchos años en la industria y me ha pasado muchas veces que no sé cómo reaccionar”, dijo Alicia Villarreal.