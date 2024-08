Alfonso Obregón: estos son todos los personajes a los que les da voz en el doblaje

Alfonso Obregón es un famoso actor de doblaje, a quien seguramente has escuchado en diversas series y animaciones, por lo que ver su nombre es sinónimo de respeto, al menos en el mundo del doblaje, ya que si bien su personaje más conocido es Shrek, es cierto que no es el único que ha hecho a lo largo de su carrera.

Y es que es bien conocido por darle voz a diversos personajes de grandes franquicias y así como fue un hito su participación en Shrek porque junto a Eugenio Derbez protagonizó una tropicalización de una película que llegó a ganar el Oscar como mejor filme de animación en el año 2000.

¿A qué personajes le da voz Alfonso Obregón?

Alfonso Obregón, de 64 años, está viviendo uno de los momentos más difíciles de su carrera porque tras el anuncio de Shrek 5 para los próximos años y el anuncio de Naruto Shippuden y sus nuevos capítulos doblados, parece ser que el actor de doblaje está en el ojo del huracán más que nunca.

Sin embargo, para quienes no lo conocen deben saber que el actor de doblaje de 64 años tiene una inmensa carrera dando voces a muchos de sus personajes favoritos, pues si bien inició en esta industria desde los 4 años, ya tiene una carrera más que consolidada, además de Shrek.

Mike Myers

Tamién hizo a Mike Myers en sus películas/Créditos: Especial

Para comenzar, el actor es una de las voces más recurrentes de Mike Myers, doblándolo en las películas de La Venganza Perfecta, El gurú del amor, su versión de Shrek en Soy Leyenda, Volando Alto, Dr. Malito y Austin Powers en sus tres películas, donde hace de los personajes en cada representación.

Chris Rock

Le hizo la voz al comediante en varios proyectos/Créditos: Especial

También es la voz más recurrente del comediante estadounidense, dándole una interpretación en Nobody´s Fool, Top Five, Malas Compañías, Jay y el silencioso Bob, así como en el Dr. Dolittle, por lo que si has visto al comediante seguro has escuchado al actor mexicano.

¿Qué personajes hace Alfonso Obregón en series animadas?

El actor es uno de los más conocidos en el mundo de las series animadas, pues se ha escuchado en animaciones como en Un Show Más siendo voz de David, mientras que también lo consiguió en Generator Rex como Etude, aunque su personaje más conocido es Bugs Bunny a quien interpretó de 1996 a 1998, así como a Silvestre, Princesa Grumosa en Hora de Aventura, Marty en las tres películas de Madagascar.

Alfonso Obregón y sus personajes en series animadas/Créditos: Doblajewiki

¿Qué personajes hace Alfonso Obregón en Anime?

Sin embargo, su mayor trayectoria es en el mundo del anime, pues, es el icónico Kakashi Hatake, durante Naruto, Naruto Shippuden así como en Boruto: Next Generations, por lo que seguramente lo escuchaste decir Chidori muchas veces en tu infancia o en los reestrenos de su doblaje en Netflix.

También es Busujima en Beyblade, Jean en Belle y Sebastian, Jet en Grupo Especial GORILA, Daigo Otaki en Gordian el guerrero y Doronma en Zatch Bell, seguro que lo recuerdas como Manigoldo de Cáncer en Los Guerreros del Zodiaco: El lienzo perdido y unos más desconocidos como lo es Tomura Shigaraki en My Hero Academia: El despertar de los héroes.

Alfonso Obregón y sus personajes en anime/Créditos: Doblajewiki

¿Qué personajes hace Alfonso Obregón en los videojuegos?

Una de las tareas más conocidas de los actores de doblaje es la de doblar videojuegos, pues al ser enormes y larga duración los actores de doblaje pueden explayarse durante más de 20 horas de ser necesario por lo que este es el caso y Alfonso Obregón ha participado como voz de estos personajes,