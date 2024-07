María José Suárez rompe el silencio y confiesa que Luis Fernando “N” no ha dado la cara tras denunciarlo por violación

María José Suárez, esposa del conductor Mauricio Barcelata, reveló nuevos detalles sobre el proceso legal que inició contra el conductor de televisión Luis Fernando “N”, por la aparente violación que cometió en su contra.

Sigue leyendo:

¿Quién es María José Suárez? La conductora que denunció a “Chito” Villegas por presunto abuso sexual

Tras denunciar que fue drogada con burundanga, una sustancia que comúnmente se coloca en dulces y bebidas para provocar la pérdida de la conciencia, problemas de movilidad y pérdida de la memoria, en esta ocasión María José dijo que Luis Fernando sigue sin afrontar las acusaciones por su presunta agresión.

María José Suárez ofreció un mensaje a la prensa. Imagen: Captura de pantalla VLA

“No, no da la cara, sé que canceló conciertos y así, me imagino porque van a estar todos los medios, si no ocultas nada, ¿por qué no das la cara?... Entonces no sé qué esté haciendo”, contó al programa Venga la Alegría.

Asimismo, la pareja de Barcelata agradeció el apoyo que ha recibido de sus familiares y amigos ante el delicado caso. “Tengo dos hijos que son mis ojos, y es por lo único que sí te puedo decir que me levanto todos los días, hay días buenos, hay días malos, hay días peores, pero, pues para arriba siempre”, manifestó.

Conjuntamente, Suárez aseveró que no detendrá su lucha contra su presunto agresor, sobre todo porque otras mujeres le han alabado su valentía por denunciar este caso pública y legalmente. “Felicidades, gracias por alzar la voz, yo viví algo similar en prepa, me dice, y nunca me atreví. Gracias por todas nosotras, me dejó chinita”, expresó María José.

IMaría José Suárez es esposa del conductor Mauricio Barcelata. Imagen: Captura de pantalla VLA

Finalmente, Ana Katiria Suárez, hermana y abogada de la artista, reveló algunos detalles de lo que ha sucedido con la denuncia de la artista.

“Estamos en una etapa de investigación, la idea es, por supuesto, lograr llegar al tribunal, hacerle una imputación directa por parte de la fiscalía y de ahí seguirnos un proceso hasta llegar a la culminación de una sentencia condenatoria”, concluyó.