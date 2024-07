Karla Souza: ¿cuál es el nombre verdadero de la famosa actriz de "Nosotros los Nobles"?

Nuevamente, el mundo del espectáculo se ha sumido en un inesperado luto, pues se dio a conocer la muerte de Adrián Olivares, quien se convirtió en una estrella internacional por su participación en "Menudo" a mediados de los años 90. Pero además de la tristeza que deja la partida del también productor de 48 años, también se han generado muchas dudas sobre su parentesco con la actriz mexicana Karla Souza, pues muchas personas acaban de descubrir que ambos son hermanos.

¿Cuál es el nombre real de Karla Souza?

Aunque la actriz de 38 años ha optado por mantener su vida personal alejada de las cámaras, después del fallecimiento de su hermano compartió algunos conmovedores mensajes en su cuenta de Instagram y muchos de sus seguidores quedaron sorprendidos al descubrir que es Adrián Olivares y Karla Souza son hermanos, desatando la pregunta sobre cuál es el nombre real de la actriz, pues los apellidos de ambos parecen no coincidir.

Nacida el 11 de diciembre de 1985 en la Ciudad de México, su nombre completo es Karla Olivares Souza; esta talentosa actriz, de ascendencia chilena por parte de su padre, inició su camino en el mundo del espectáculo a una edad temprana ya que a los ocho años, Souza ya estaba inmersa en la actuación, debutando en 1993 en el filme "Aspen Extreme".

La pasión por la actuación llevó a Karla a perfeccionar su arte en diversas instituciones alrededor del mundo, pues estudió en la Central School of Speech and Drama de la Universidad de Londres y también en el Moscow Art Theatre de Rusia, donde refinó sus habilidades y adquirió una formación sólida en artes escénicas.

Karla Souza, una de las actrices más reconocidas de México, ha dejado una huella imborrable en la industria del cine y la televisión tanto nacional como internacional.

Fotografía: Instagram/@karlasouza

Es así como Karla Souza ha participado en una amplia gama de producciones que han resaltado su versatilidad como actriz, pero su gran oportunidad llegó con la película "Nosotros los Nobles" en 2013, donde interpretó a Bárbara Noble y esta comedia no solo fue un éxito en taquilla, sino que también catapultó a Souza al estrellato. Además de su éxito en el cine mexicano, Karla ha tenido una destacada carrera en la televisión estadounidense, pues entre 2014 y 2020, interpretó a Laurel Castillo en la serie "How to Get Away with Murder", ganándose el reconocimiento internacional y consolidando su carrera en Hollywood.

¿Cuál es la relación entre Karla Souza y Adrián Olivares?

De esta manera, la actriz mexicana optó por usar el apellido materno para ser reconocida en el mundo del espectáculo, por lo que pocas personas conocían la relación familiar entre el productor Adrián Olivares y Karla, ya que después de su salida de Menudo, el productor decidió alejarse de la vida pública.

Fotografía: Instagram/@karlasouza

Pese a que en privado mantenían un lazo muy estrecho, la actriz comparte recuerdos de su familia en sus redes sociales; por ejemplo, en una publicación, compartió una fotografía de su visita a la casa de la infancia de su padre en Santiago, Chile, describiendo la experiencia como profundamente significativa y en múltiples ocasiones, ha manifestado el profundo amor y respeto que siente por su madre, resaltando su influencia en su vida.

En el ámbito personal, Karla Souza está casada con Marshall Trenkmann desde mayo de 2014.

Fotografía: Instagram/@karlasouza

En relación a sus hermanos, Karla Souza es melliza de Jerónimo y tiene otros dos hermanos, Mónica y Adrián, quienes también han sido mencionados en sus redes sociales, especialmente en momentos significativos, reflejando la cercanía que tienen entre ellos. En diciembre del año pasado, la actriz publicó fotos de sus vacaciones de invierno junto a su familia, evidenciando la unión familiar.