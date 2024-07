Bruce Willis: ¿ya no puede hablar?, publicación de su esposa desata especulaciones

Bruce Willis, conocido mundialmente por sus papeles icónicos en la saga de Die Hard, Pulp Fiction y El sexto sentido, ¿podría haber dejado de hablar? En marzo de 2022, su familia anunció que el actor se retiraba de la actuación debido a un diagnóstico de afasia, un trastorno que afecta el lenguaje y la capacidad de comunicación y posteriormente se supo que padece demencia frontotemporal. Ahora, por una publicación de su esposa Emma Heming sus fans comenzaron a especular sobre que su condición empeoró.

En febrero de 2023, la familia del actor precisó que Bruce Willis había sido diagnosticado con demencia frontotemporal. Este trastorno neurodegenerativo no solo afecta el lenguaje, sino también otras funciones cognitivas y conductuales, lo que causa un deterioro significativo en la calidad de vida.

Su familia lo apoya mucho. Foto: @demimoore / Instagram.

¿Qué pasó con Bruce Willis?

La esposa de Bruce Willis ha sido una voz constante en la lucha contra la demencia frontotemporal. En una reciente publicación de Instagram, Emma compartió un video para actualizar a sus seguidores sobre una de sus campañas contra el padecimiento. En la descripción, escribió: "Me imagino lo que diría Bruce: ‘Espero que se acuerden de hidratarse’”.

Ella no lo ha negado, pero tampoco confirmado. Foto: @emmahemingwillis / Instagram.

Estas palabras han llevado a muchos a especular que Bruce Willis ya no puede hablar, una suposición que Emma no ha confirmado ni negado directamente. No obstante, la naturaleza progresiva de la demencia frontotemporal sugiere que la capacidad de comunicación de Willis ha disminuido significativamente.

¿Qué es la demencia frontotemporal?

La demencia frontotemporal es una condición progresiva causada por una serie de trastornos que afectan gradualmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro, resultando en cambios en el pensamiento y el comportamiento. Los síntomas incluyen conductas inusuales, problemas emocionales, dificultades para comunicarse, desafíos en el trabajo y problemas de movilidad.

Esta forma de demencia tiende a presentarse en personas más jóvenes, con aproximadamente el 60% de los casos diagnosticados entre los 45 y 64 años. Con el avance de la demencia frontotemporal, los síntomas empeoran y pueden requerir cuidados intensivos, incluso atención las 24 horas del día. La esperanza de vida varía considerablemente, desde menos de 2 años hasta más de 10 años después del diagnóstico.