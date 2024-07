Ana Martín recuerda con dolor a Nicandro Díaz con triste confesión: "era yo quien me tenía que ir"

El pasado 18 de marzo, el productor Nicandro Díaz falleció. A casi cuatro meses de su partida, la actriz Ana Martín aseguró que ha sido muy complicado para ella, ya que lo extraña mucho, pues eran amigos muy cercanos. “Extraño mucho a Nicandro, bueno, nos contábamos chistes, platicábamos, era una amistad de muchos años, era mi amigo, uno de mis amigos que se me fueron”, aseguró.

Nicandro Díaz es reconocido por su vasta trayectoria como productor de telenovelas y teatro; su carrera comenzó como asistente de producción en las icónicas telenovelas de Valentín Pimstein, como “Monte Calvario” y “Rosa Salvaje”. En 1996, asumió el cargo de productor asociado en “Para toda la vida”, una telenovela de Lucero Suárez, lo que marcó el inicio de su ascenso en la industria del entretenimiento.

Tenían una relación muy fuerte. Foto: Instagram / @nicandrodiazof

Te puede interesar:

Famoso actor de telenovelas ahora vende sus productos en el Costco, así dio la noticia: VIDEO

Alesandra Rosaldo se desvive en halagos para Victoria Ruffo tras el reencuentro con Eugenio Derbez: “me pareció divina”

¿Qué dijo Ana Martín sobre Nicandro Díaz?

“Yo soy una señora mayor y lo que sí les puedo decir que por ley de vida era yo quien me tenía que ir, no un hombre tan joven talentoso, brillante… La vida hay que disfrutarla, hay que tratar de ser menos amargados, disfruten la vida, disfruten de ustedes, quiten la gente tóxica, si no se puede, al demonio, quiten todo lo que los quiera hundir, chantajes morales”, reflexionó Ana Martín en entrevista para Sale el Sol.

Fuera de su trabajo, estuvo casado con Cynthia Marisol Butrón Contreras durante veinte años, con quien tuvo tres hijos: Nicandro, Victoria y Sebastián. Tras su divorcio en el año 2020, mantuvo una relación con la actriz Mariana Robles Ortiz hasta su fallecimiento. El 17 de marzo de 2024, Nicandro Díaz sufrió un accidente de motocicleta en Cozumel, Quintana Roo. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció al día siguiente debido a complicaciones internas.

Muchos consideran a Ana Martín como un ejemplo

La actriz suele compartir su vida y experiencias en las redes sociales y también fue cuestionada al respecto: “Ni soy ejemplo ni tampoco doy consejos, porque a mí de jovencita no me gustaban, en las redes les cuento mi vida, de ahí sale, pero no soy ejemplo de nadie, soy común y corriente”, apuntó.

Ana Martín es hija del comediante Jesús Martínez "Palillo" y Dinah Solórzano, de origen nicaragüense,. Aunque nació en México, gran parte de su infancia transcurrió en Nicaragua, país natal de su madre. Inspirada por figuras como Evangelina Elizondo y la bailarina Tongolele, Ana decidió desde pequeña que quería ser actriz. Estudió en México y Estados Unidos, y a los 17 años comenzó a adentrarse en el mundo del entretenimiento. En 1963, Ana fue la primera mexicana en participar en el certamen de belleza "Miss Mundo".