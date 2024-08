Ella es la actriz con la que Guaynaa supuestamente le fue infiel a Lele Pons

Aunque Lele Pons y Guaynaa son una de las parejas favoritas en la industria del espectáculo, esto no evitó que se convirtieran en blanco de la polémica luego de que se destapara la supuesta infidelidad del cantante con la actriz Claudia Bavel. El periodista Jordi Martin hizo públicas algunas pruebas del romance y dijo tener los audios que el también compositor enviaba expresándole su amor.

Destapan infidelidad de Guaynaa a Lele Pons

El periodista Jordi Martin dio a conocer este miércoles en el programa “Lo sé todo Colombia” las supuestas pruebas de la infidelidad de Guaynaa a Lele Pons, con quien llegó al altar en marzo del año pasado. Indicó que el cantante puertorriqueño se habría encariñado tanto con Claudia Bavel que le juró tener una “relación abierta” con la influener venezolana y que no tendrían ningún tipo de problema.

Guaynaa le habría sido infiel a Lele Pons. Foto: IG @lelepons

"Hasta hace escasos minutos, el equipo de Guaynaa estaba contactando conmigo para paralizar la exclusiva (…) Guaynaa no puede negar esto. No es inteligencia artificial, no está manipulado, se ve en las pruebas el número de teléfono de Guaynaa", dijo Martin al afirmar que también existen audios en los que el cantante le dice ‘te quiero’ a la también modelo, de 27 años de edad, y con quien pasó algunos días en Sevilla, Cádiz y Barcelona.

Martin -periodista que también destapó la infidelidad de Gerard Piqué a Shakira- afirmó que Bavel habría frenado los mensajes de Guaynaa por estar subidos de tono. “Hay que decirle a Guaynaa que tiene un sentido del humor muy bueno: le dice ‘me encantaría en un futuro tener una granja contigo, tú me cuidas los pollos y yo te cuido la tal”, añadió.

El cantante puertorriqueño y la influencer venezolana se casaron en marzo de 2023. Foto: IG @lelepons

¿Quién es Claudia Bavel?

La actriz originaria de Barcelona, España, posee gran popularidad en redes sociales por su contenido que se enfoca en estilo de vida y belleza. Aunque también ha destacado como modelo y tiene su propia “página azul” en la que vende contenido exclusivo para sus suscriptores.

Esta no es la primera vez que Claudia Bavel se ve involucrada en un escándalo por sus romances con famosos, pues también fue relacionada con los cantantes de reguetón Bad Buuny y Ozuna. De éste último, incluso, la modelo dio algunas declaraciones en las que asegura haber sido la tercera en discordia en el matrimonio del intérprete de “Criminal”, quien no dio más información al respecto.