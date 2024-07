Así fue la participación de Luis "Potro" Caballero en "La Academia", lo eliminaron en el primer concierto

Luis “Potro” Caballero se ha convertido en uno de los participantes más polémicos en la nueva temporada de “La Casa de los Famosos México” por su actitud con otros habitantes, como Shanik Berman con quien tuvo una fuerte discusión por su pasado en “Acapulco Shore”. Aunque este no es el único reality show del que ha sido parte, pues intentó sin éxito abrirse paso en la música al ser parte de “La Academia”.

Así fue el paso de Luis “Potro” Caballero en “La Academia”

En 2012 el influencer pasó todos los filtros para ser parte de “La Academia: 10 años”, aunque poseía la confianza para continuar en el reality show los jueces no opinaron lo mismo de su talento sobre el escenario y fue destrozado por las críticas tras interpretar “Mátalas” de Alejandro Fernández. Al finalizar el primer concierto, Luis Caballero se convirtió en uno de los primeros eliminados del programa junto a Eddie, Jos y Gustavo.

Sigue leyendo:

Tiktoker asegura que Agustín desacredita a Nicola: "le genera profunda incomodidad que le haya ido bien"

Tachan de falsa a Lolita Cortés tras besar en el cachete a Espinoza paz, le recuerdan cuando habló mal de él

Luis "Potro" Caballero participó en "La Academia: 10 años". Foto: IG @luispotrocaballero

Aunque su paso por “La Academia” fue breve, el también modelo lo recuerda como un episodio “oscuro” de su pasado y lo considera como un “error que pudo haber evitado”. Su oportunidad surgió cuando una persona de la televisora lo escuchó cantar en una fiesta y le ofreció un lugar en el programa, aunque le pidió fingir ser como el resto de los participantes que buscaban la misma oportunidad.

"Me dice, tú tienes que fingir que vas al casting, te van a poner un número. Entré a esta mad$%, primer capítulo, me dice: 'te va ir increíble…’”, reveló el influencer en entrevista para el programa “Distintas Sociedades" de YouTube, donde también admitió que todo estaba arreglado y que le prometieron no estaría entre los primeros eliminados.

Los reality shows en los que participó “Potro” Caballero

Dos años después de estar en “La Academia”, Luis Caballero abandonó su sueño de convertirse en cantante y se abrió pasó en el mundo del espectáculo como parte de “Acapulco Shore”. El programa impulsó de manera importante su popularidad y es recordado por el público debido a sus constates polémicas junto a Manelyk González y Karime Pindter, con quien actualmente está en “La Casa de los Famosos México”.

Aunque “Acapulco Shore” ha sido uno de los proyectos más importantes para “Potro”, también ha participado en otros programas como “Guerreros 2020”, “Inseparables”, “All Star Shore”, Super Shore”, Las estrellas bailan en Hoy”, “Los 50” y “La Casa de los Famosos”, aunque sobre ésta última en el formato de Estados Unidos donde fue el tercer expulsado.