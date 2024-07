Tachan de falsa a Lolita cortés tras besar en el cachete a Espinoza paz, le recuerdan cuando habló mal de él

Lolita Cortés es conocida por ser una de las jueces más duras de La Academia. En cierto momento, durante una de las presentaciones de un alumno en una temporada pasada, Lolita criticó muy duro a Espinoza Paz, quien ahora es su compañero, y con quien parece llevarse muy bien, pero en las redes sociales han recordado cuando dijo que cantaba muy mal y ahora la llaman hipócrita.

Lolita Cortés, nacida el 23 de octubre de 1970 en Ciudad de México, es una destacada actriz y cantante mexicana. Reconocida por su talento vocal y presencia escénica, ha protagonizado importantes producciones teatrales como "Anita la Huerfanita", "Vaselina", "Jesucristo Superestrella" y "La Bella y la Bestia". En televisión, ha sido juez en programas de talento como La Academia y ha participado en diversas películas y telenovelas.

La dieron con todo. Foto: @Saulbemz / Instagram.

Te puede interesar:

La Casa de los Famosos: Arath de la Torre habla sobre sus problemas de alcoholismo y dice haber "probado de todo"

Sian Chiong de LCDLF rompe en llanto tras recordar a su gatita que se quedó en casa: VIDEO

¿Qué dijo Lolita Cortés de Espinoza Paz?

“A mí me choca la voz de Espinoza Paz… agradezco que lo cantes tú Santiago… Ay, señor, muchas gracias… Porque que feo canta Espinoza Paz, de verdad”, se escucha decir a Lolita en un TikTok viral que subió el usuario @Saulbemz en el que también se ve cómo la también cantante recibe con mucha emoción al cantautor, además de que le da un beso. Los internautas no la perdonaron y le han escrito de todo, pues ahora comparten mucho por ser jueces en La Academia.

Parece que lo que dijo ya se le olvidó. Foto: @Saulbemz / Instagram.

“Espinoza Paz siempre ha dicho que él no canta, pero compone hermoso y con demasiado sentimiento y canta entonado”, mencionó una usuaria, otra, que defendió a Lolita, refirió: “Dijo que canta feo, no que le cayera mal, y no es por nada pero en un programa con Espinoza Paz, Laura Pausini le enseña lo que es cantar”.

¿Quién es Espinoza Paz?

Isidro Chávez Espinoza, mejor conocido como Espinoza Paz, nació el 29 de octubre de 1981 en Angostura, Sinaloa. Este talentoso músico y cantautor mexicano ha dejado una huella indeleble en la música regional mexicana, destacándose en los géneros de banda sinaloense, norteño y mariachi. Su nombre artístico rinde homenaje a su madre y abuela materna.

Es muy talentoso. Foto: @espinozapaz / Instagram.

Espinoza Paz comenzó su carrera musical a la temprana edad de 11 años, cuando escribió su primera canción titulada "La artista de la escuela". Su habilidad para componer se desarrolló rápidamente, y a los 13 años ya tenía 20 canciones en su repertorio. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de tragedias. A esa misma edad, perdió a su madre, María de la Paz Espinoza, quien falleció a los 36 años debido a problemas médicos. Esta pérdida marcó profundamente a Espinoza, quien, tras la muerte de su madre, se quedó en Campo General, Angostura, mientras su familia se trasladaba a Estados Unidos.