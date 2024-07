Sabine Moussier revela la delicada enfermedad que padece al entrar a "La Casa de los Famosos México"

La tensión y polémica crece en “La Casa de los Famosos México”, todo en medio de la preocupación que Sabine Moussier ha generado entre los fanáticos debido a su estado de salud. Desde el primer día la villana de telenovelas expresó malestar y se ha mostrado cansada, ante ello fue atendida y finalmente reveló que tiene salmonela por lo que ya habría comenzado su tratamiento.

Sabine Moussier revela que tiene salmonela

Tras varios días en los que expresó malestar y mostró un alarmante deterioro de su salud, Sabine Moussier reveló tener salmonela. En una charla con Karime Pindter y Gomita, la actriz señaló que todo se debió a que tiene salmonela y de inmediato despertó preocupación en el resto de los participantes ante la probabilidad de que sea contagioso.

De acuerdo con MedlinePlus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la salmonela es el nombre que recibe un grupo de bacterias y se “encuentra en las aves crudas, los huevos, la carne vacuna y, algunas veces, en las frutas y vegetales sin lavar”. También se puede “adquirir tras manipular mascotas, especialmente reptiles como las serpientes, tortugas y lagartos”.

Los síntomas pueden durar hasta siete días y son fiebre, diarrea, cólicos abdominales y dolor de cabeza, aunque también pueden presentarse náuseas, vómitos y pérdida de apetito. Aunque gran parte de las personas mejoran sin tratamiento, los casos pueden ser graves para los adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas. Si la salmonela “penetra en el torrente sanguíneo, puede ser seria. Se trata con antibióticos”.

Sabine Moussier habla de la enfermedad que tiene

La salmonela que tiene Sabine Moussier afectó notablemente su estado de salud durante los primeros días de su estancia en “La Casa de los Famosos México”, aunque esto tuvo mayor impacto en ella debido a una enfermedad que tiene y por la que pensó que no lograría quedarse en el reality show.

“Tengo una enfermedad autoinmune en la vida normal, pero me sube y me baja y yo creo que esto como que me fue llevando a lo otro, a destaparla porque yo entré muy bien”, dijo Moussier en una charla con la periodista de espectáculos Shanik Berman, a quien a actriz juró apoyar en su estancia.