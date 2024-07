VIDEO: Amaia Montero reaparece junto a Karol G en concierto de Madrid

Amaia Montero es una de las cantantes más icónicas de la industria y tras dos años alejada de los reflectores reapareció como invitada especial en el reciente concierto que Karol G ofreció en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España. La exvocalista de La Oreja de Van Gogh interpretó “Rosas” junto a la artista colombiana, lo que generó gran alboroto en el público y en redes sociales donde fans no pudieron contener su felicidad.

Amaia Montero reaparece en concierto de Karol G

Karol G ha sorprendido a sus fans por regresar a los escenarios a grandes figuras de la música como Anahí de RBD, con quien interpretó “Sálvame”. Esta vez la cantante colombiana dejó sin aliento al público al presentar a Amaia Montero como su invitada especial e interpretar juntas uno de de los temas más icónicos de los 2000 y que sigue marcando generaciones.

Amaia Montero reaparece junto a Karol G en concierto de Madrid. Foto: IG @@keid4ever

“En un momento tan importante y tan impactante, después de tanto tiempo sin pisar un escenario, y sobre todo después de mucho tiempo pensando que jamás volvería a pisar un escenario, por eso hoy en un día increíble para mí y ha sido de la mano de Karol. No ha podido ser más bonito, ese momento lo voy a guardar en mi corazón y mi alma”, dijo Amaia Montero sobre el escenario.

¿Por qué Amaia Montero se alejó de los escenarios?

En octubre de 2022 Amaia Montero encendió las alarmas entre sus fans tras publicar una fotografía en su cuenta de Instagram con un aspecto desmejorado y en la que se dijo “destrozada”. La cantante acompañó la imagen con un mensaje que preocupó aún más a sus seguidores: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

Amaia Montero se alejó de los escenarios por una fuerte crisis de salud mental. Foto: Captura de pantalla X @OscarMiguelezTV

Aunque luego de ello se reportó a la intérprete de “La Playa” como desaparecida, tan sólo unos días después familiares revelaron que había sido ingresada a un hospital psiquiátrico por una fuerte crisis de salud mental derivada del estrés y ansiedad que, de acuerdo con la revista Hola! en España, sufrió por el lanzamiento de su nuevo proyecto musical.

Tras varios meses de ausencia, familiares declararon al diario El Español que la cantante estaba en un lugar seguro con su madre y hermana: “Va mejor y está bien. Está combatiendo sus posibles problemas de salud mental volcándose en su gran pasión, la música, que en su día a día la llevó a lo más alto. Es su mayor ilusión y está volcada en que todo salga bien”.