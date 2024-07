Fue la conductora de TV más famosa de México, un accidente le provocó fuertes lesiones y así luce en la actualidad

Los seguidores de Televisa externaron su preocupación después de observar la reciente aparición frente a las cámaras de una famosa conductora que durante muchos años fue considerada la imagen principal de la televisora, pero actualmente vive un complicado momento de salud.

Fue a finales de los años ochenta cuando la reconocida periodista sorprendió a todos los fans de Televisa con su talento frente a las cámaras para presentar lo más relevante en la vida nacional e internacional. Desafortunadamente su éxito llegó a su fin en 2016 y a partir de ese momento ha sorprendido por los problemas de salud que atraviesa.

Sigue leyendo:

Se consagró como la actriz más bella del país, se retiró "por amor" y así luce a 17 años de su última actuación

En 1987 la famosa periodista Dolores Ayala Nieto, conocida nacionalmente como Lolita Ayala, se convirtió en la imagen principal de Televisa después de tomar las riendas del programa de noticias "Muchas noticias" que posteriormente cambió su nombre a "El noticiero con Lolita Ayala".

Durante 29 años Lolita Ayala fue la titular del programa de noticias, uno de los más exitosos en la historia de la televisora de San Ángel, sin embargo en 2016 hubo cambios en su programación y la presentadora tuvo que abandonar su puesto. El programa ahora quedó a cargo de Karla Iberia Sánchez.

Tras su triste salida de Televisa, Lolita Ayala emprendió en un negocio de ropa y las ganancias son donadas para la fundación "Solo por ayudar", la cual creó después de los terremotos que sacudieron a la Ciudad de México en septiembre de 1985.

Hace unos días Lolita Ayala acaparó la atención de los medios del entretenimiento después de reaparecer frente a las cámaras de televisión. La expresentadora de noticias fue sorprendida en silla de ruedas y conectada a un oxígeno. Argumentó que una lesión le impide caminar y el tanque lo utiliza cuando está en la Ciudad de México.

En este sentido la excolaboradora recordó que durante su tiempo en Televisa sufrió un accidente en helicóptero que le dejó importantes lesiones. A partir de ese momento su salud se ha complicado, por lo que se tiene que someter a otro cirugía, pero ya no quiere regresar al quirófano.

"Bien pero estoy coja, cuando me caí del helicóptero no me dejaron bien, me tienen que volver a operar y ya no quiero", contó en el breve encuentro con la prensa.