Famoso chef tiene un tatuaje que se hizo por el amor que le tiene a MasterChef: VIDEO

La gran final de MasterChef Celebrity 2024 se llevará a cabo este domingo 21 de Julio y además de despedir a grandes cocineros que buscan convertirse en el mejor, quiénes también tendrán una emotiva partida hasta una nueva temporada serán los jueces quienes han declarado tener un profundo amor por el programa de cocina.

El Chef Adrián Herrera, la Chef Zahie Téllez y el Chef Alfonso “Poncho” Cadena Rubio manifestaron que fue una espectacular temporada en donde conocieron a grandes y talentosos personajes del espectáculo y las redes sociales en su etapa como cocineros, pero sin duda fue uno de ellos quien declaró que es tanto su aprecio al programa que incluso tiene tatuado el logo.

Es el Chef Adrián Herrera quien recientemente dio a conocer a través de las redes sociales oficiales del programa, que decidió tatuarse el logo de MasterChef debido a que tiene una profunda conexión con el proyecto de televisión, pues son más de 12 temporadas en las que ha participado y ya hoy forma parte de su carrera y de su vida

“Llevo, no se si 12 o 13 temporadas en esto, de hecho, yo empecé con esto en el 2015, llevamos más de 9 años haciendo esto, yo me estoy rallando las cosas que tienen un significado para mí, esto es una franquicia internacional, pero es algo que me cambió”, es lo que dice el famoso experto en la cocina Adrián Herrera.