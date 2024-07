Emmys 2024: conoce a las únicas mexicanas nominadas

Los Premios Emmys 2024 están de regreso con su segunda edición este año tras el problema que hubo con la edición de 2023, cuando la huelga de actores y escritores afectó la edición 75 de este ya legendario premio donde las mejores series y proyectos televisivos se unen.

Este año en la edición 76 de los Emmys 2024 tenemos a una gran lista de actores y directos donde solo 2 mexicanas destacan por su gran talento, siendo las primeras en ser nominada en alguna categoría de estos importantes premios, por lo que si quieres ver esta edición el próximo 15 de septiembre tienes que conocerlas.

¿Quiénes son las mexicanas que están nominadas a los premios Emmy 2024?

La primera mexicana que debes conocer es a Issa López, quien es una escritora y guionista nacida en la Ciudad de México, quien ha participado en películas como “Casi Divas”, “Vuelven” y una serie de televisión muy conocida como lo es “True Detective: Night Country”.

Destacando su victoria en el “Premio Nacional de Novela José Rubén Romero” otorgado por el instituto de Bellas Artes y Literatura de México, gracias a su libro “Lengua Muerta”, siendo nominada en esta ocasión por eso mismo su escritura, ya que ha destacado en la serie antes mencionada.

Competirá en contra de Richard Gadd (Baby Reindeer), Charlie Brooker(Black Mirror), Noah Hawley(Fargo), Ron Nyswaner(Fellow Travelers), Steven Zaillian (Ripley), en la categoría de “Escritura de serio o pelicula limitada o antología”, esperando que sea la triunfadora este 15 de septiembre.

Mientras que la otra nominada es la actriz Nava Mau, quien se ha desempeñado como una guionista, directora y activista muy reconocida del movimiento LGTBQ+, destacando su papel en el cortometraje llamado “Waking Hour” de 2019, así como su reciente participación en la serie de Netflix de “Baby Reindeer”.

Brillante, actuación que le ha valido la nominación al Emmy 2024 en la categoría de “Mejor Actriz de reparto en una serie o película limitada de antología”. Donde competirá contra las actrices Dakota Fanning (Ripley), Lily Gladstone (Baby Reindeer), Aja Naomi King (Lessons in Chemistry), Diane Lane (Feud: Capote vs The Swans) y Kali Reis (True Detective: Night Country).