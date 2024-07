Querida conductora del programa Hoy recibe lujoso anillo de compromiso, así fue el romántico momento: VIDEO

Está muy contenta. Instagram.

Una conductora de “Hoy” se casará. Se trata de Jenny García, quien en su cuenta de Instagram anunció que se comprometió con Fernando Moreno. Ambos tienen ya siete años juntos y un hijo. La mayoría de sus más de 911 mil seguidores le mandaron mensajes de felicitaciones y muy buenos deseos.

La también bailarina subió el clip a su cuenta y en el post escribió: Nunca me lo esperé, no me la creía, me reí pensando que era una broma con un perrito, no me arregle, no me peine, solo sabía que ese día sería FELIZ. Ir a Disney es de las mejores cosas que me puede pasar en la vida, amo el mundo mágico que es y ahora acompañada de mi bebé es algo que no puedo explicar”.

¿Cómo se comprometió Jenny García?

El increíble momento ocurrió cuando ella y su futuro esposo se tomaban fotos delante el Castillo de Cenicienta, pero de la nada Fernando sacó una caja color turquesa de uno de sus bolsillos y se arrodilló. Ella se sorprendió y pensó que era una broma, pero al darse cuenta que era real, comenzó a llorar y dio el “sí”.

“El perrito se pasó con la sorpresa del anillo en mi lugar fav , te amo con todo mi corazón , gracias por tus bonitas palabras amor antes de la entrega del anillo , eres y serás mi mejor elección de vida …! Amo a mi familia , amo lo que hemos construido y gracias por darme ese pequeño cachito que somos tú y yo juntos llamado LUCA”, concluyó en su publicación.

¿Desde cuándo andan?

Jenny y Fernando hicieron público su romance en 2021, pero no comenzaron ahí, sino que ya tenían cuatro años juntos, pero no habían querido exponerse al ojo público. Se conocieron en una aplicación de citas. En febrero de ese año confirmaron que ella estaba embarazada.